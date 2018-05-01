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18 Mayıs memurlar idari izinli mi yarım gün mü?

18 Mayıs memurlar idari izinli mi yarım gün mü?

18 Mayıs cuma günü yarım gün mü, memurlar 18 Mayıs cuma günü öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2018 yılında haftasonu cumartesi gününe denk geliyor. O gün zaten okular ve kamu daireleri kapalı olacak. Peki 19 Mayıs öncesi yani 18 mayıs cuma günü memurlar yarım gün mü çalışacak?

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 16:35 - Güncelleme: 01-05-2018 16:00

18 Mayıs cuma yarım gün mü,19 Mayıs ne zaman, 19 mayıs 2018 hangi güne denk geliyor, 19 mayıs kaç gün tatil sorusunun cevabını arayanlar aman dikkat! 2018 19 Mayıs haftasonu cumartesi gününe denk geliyor. Yani o gün okullar, devlet daireleri, kamu daireleri zaten kapalı. 19 Mayıs tatili haftaiçine mi denk geliyıor diye arama yapan öğrencilere ise üzecek haber, 19 Mayıs etkinlikleri cumartesi günü olacak.

19 MAYIS KAÇ GÜN TATİL: 19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik & Spor Bayramı 2018 yılında cumartesi günü. Bu yıl 18 Mayıs hafta içine yani cuma gününe denk geldiği için resmi tatil olması kesin değildir…

19 MAYIS’IN ÖNEMİ NEDİR: Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır.

19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasa ile millî bayram kabul edildi.

Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.

Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da vardır. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun’a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak ta kabul edilmelidir. Atatürk’ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs’ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir.

Atatürk, büyük bir bilinçle hareket ederek görevlerini büyük Türk ulusunun tam bağımsızlığını kazanacağı güne kadar tam manasıyla yerine getirmiştir.19 Mayıs 1919, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk’ün doğum günüdür. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk’ün bu günü gençlere armağan etmesi, genç Türk Devletinin hayata yeniden adım atması anlamını da taşıdığı düşünülmelidir.

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