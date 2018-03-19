18 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor'ın yeri sağlam Savaşçı yerinde Jet Sosyete düşüşte

Şöyle bir pazar ekranında neler varmış bir hatırlayalım önce; TV 8'de Survivor 2018, Fox TV'de Savaşçı, Star TV'de Jet Sosyete, Kanal D'de Çocuklar Duymasın, ATV'de Cennetin Gözyaşları ve TRT 1'de Aslan Ailem, pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Survivor 2018'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Fox TV'de Savaşçı adın söz ettiriyor. Star TV'de yayınlanan Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete gitgide geriliyor. Çocuklar Duymasın'da ise izleyici artık tutkudan bıktı. durumlar böyle olunca pazar akşamı reyting sonuçları merak ediliyor. 18 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 18 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...
Survivor 2018, yine Gönüllüler'in bir dokunulmazlık oyunu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de reyting sonuçlarında zirvede. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
18 Mart Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 18.7 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 16.9 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 10.77 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı.
AB grubunda da 18.49 share ile Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 15.84 share ile Star TV'de ekrana gelen Jet Sosyete yer alırken, üçüncü sırada ise 12.53 share ile Savaşçı yer aldı.
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