18 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor'ın yeri sağlam Savaşçı yerinde Jet Sosyete düşüşte

Şöyle bir pazar ekranında neler varmış bir hatırlayalım önce; TV 8'de Survivor 2018, Fox TV'de Savaşçı, Star TV'de Jet Sosyete, Kanal D'de Çocuklar Duymasın, ATV'de Cennetin Gözyaşları ve TRT 1'de Aslan Ailem, pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Survivor 2018'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Fox TV'de Savaşçı adın söz ettiriyor. Star TV'de yayınlanan Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete gitgide geriliyor. Çocuklar Duymasın'da ise izleyici artık tutkudan bıktı. durumlar böyle olunca pazar akşamı reyting sonuçları merak ediliyor. 18 Mart 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 18 Mart 2018 Pazar reyting sonuçları...