18 Mart 2018 hava durumu tahmini Meteroloji'den uyarı!

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

18 Mart 2018 hava durumu tahmini Meteroloji'den uyarı!

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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18 Mart 2018 hava durumu tahmini Meteroloji'den uyarı!

Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuvvetli, batısında ise zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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18 Mart 2018 hava durumu tahmini Meteroloji'den uyarı!

İSTANBUL HAVA DURUMU! AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT: İstanbul'da bugün sıcaklık 14 ila 21 derece arasında değişiklik gösterecek. Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre bugün saat 12.00 - 18.00 arası çok bulutlu gösteriyor. Saat 18.00'dan sonra ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın olduğu saatlerde ise sıcaklıklar 14 ila 15 derece arası oynayacak.

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18 Mart 2018 hava durumu tahmini Meteroloji'den uyarı!

ANKARA HAVA DURUMU: Ankara'da bugün içinde önemli bir uyarı bulunmuyor. Başkentliler bugün bahar mevsimini yaşayacak. Ankara'da 18 Mart Pazar günü haca sıcaklıkları 14 ila 21 derece arasında oynacak ve gün boyu parçalı bulutlu geçecek.

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