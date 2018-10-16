18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

18 Ekim A101 aktüel ürünler listesi enflasyona inat yine büyük indirimlerle bu hafta da sizleri bekliyor. Artan fiyatlara inat enflasyonla mücadele eden marketlerden biri olan A101 marketlerde bu hafta yine büyük indirim var. A101 aktüel 18 Ekim katalog ürünlerinde haftanın yıldızı ise Samsung 55NU7300 55” UHD Curved TV oldu. Fiyatı ise 4799 lira.