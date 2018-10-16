18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

18 Ekim A101 aktüel ürünler listesi enflasyona inat yine büyük indirimlerle bu hafta da sizleri bekliyor. Artan fiyatlara inat enflasyonla mücadele eden marketlerden biri olan A101 marketlerde bu hafta yine büyük indirim var. A101 aktüel 18 Ekim katalog ürünlerinde haftanın yıldızı ise Samsung 55NU7300 55” UHD Curved TV oldu. Fiyatı ise 4799 lira.
A101 18 Ekim 2018 aktüel kataloğu cep yakan ürünlere meydan okuyor ve bu hafta da tüketicinin cebini düşünüyor. Onlarca üründe büyük indirim fırsatı sunan A101 aktüel 18 Ekim kataloğuna şöyle bir göz attığımızda yine gıdadan, tekstile, meyveden, şarküteriye birçok ürün piyasa fiyatının çok altında raflardaki yerini alacak.
A101 18 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan bebek karyolası 175'TL'den satışa sunuluyor. Bebek karyolasının yanı sıra broşür içerisinde birçok bebek ürünü bulunuyor.
Bebek küveti 24.95 TL'den, su kovası 9.95 TL'den, bebek çantası 69.95 TL'den, lisanslı bebek nevresim seti 24.96 TL'den satışa çıkarılıyor. Tek kişilik yorgan 34.95 TL, çift kişilik yorgan 39.95 TL, Samsung marka 55NU7300 55 UHD CURVED TV 4.799 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.
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