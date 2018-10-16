18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

18 Ekim A101 aktüel ürünler listesi bu hafta da enflasyona inat büyük indirimlerle raflarda yerini aldı sizleri bekliyor. 8000 magazası ile her yerde olan A101 marketlerde yine indirim yağmuru var.

18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

18 Ekim A101 aktüel ürünler listesi enflasyona inat yine büyük indirimlerle bu hafta da sizleri bekliyor. Artan fiyatlara inat enflasyonla mücadele eden marketlerden biri olan A101 marketlerde bu hafta yine büyük indirim var. A101 aktüel 18 Ekim katalog ürünlerinde haftanın yıldızı ise Samsung 55NU7300 55” UHD Curved TV oldu. Fiyatı ise 4799 lira.

113
18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

A101 18 Ekim 2018 aktüel kataloğu cep yakan ürünlere meydan okuyor ve bu hafta da tüketicinin cebini düşünüyor. Onlarca üründe büyük indirim fırsatı sunan A101 aktüel 18 Ekim kataloğuna şöyle bir göz attığımızda yine gıdadan, tekstile, meyveden, şarküteriye birçok ürün piyasa fiyatının çok altında raflardaki yerini alacak.

213
18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

A101 18 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan bebek karyolası 175'TL'den satışa sunuluyor. Bebek karyolasının yanı sıra broşür içerisinde birçok bebek ürünü bulunuyor.

313
18 Ekim A101 aktüel ürünler inidirim listesi ürün incelemesi

Bebek küveti 24.95 TL'den, su kovası 9.95 TL'den, bebek çantası 69.95 TL'den, lisanslı bebek nevresim seti 24.96 TL'den satışa çıkarılıyor. Tek kişilik yorgan 34.95 TL, çift kişilik yorgan 39.95 TL, Samsung marka 55NU7300 55 UHD CURVED TV 4.799 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro