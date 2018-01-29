18 ay çalışıp 15 yıl maaş aldı! Üstelik tamamen yasal!

El Pais gazetesinin haberine göre, İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı. Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1.5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay çalışmış oldu.

TAMAMEN YASAYA UYGUN ÇIKTI

Kent yetkililerinden Alejandro Moral, yaptığı açıklamada, etik bulunmamasına rağmen memurun yaptığının yasal olduğunu vurgulayarak, hukuk içinde hareket ederek memur hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını kaydetti.

DAVALARI DA KAZANDI

Tartışma konusu olan memur ise Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisini raporunun bitmesinin ardından işe dönmesi gerektiği konusunda bilgilendirmediğini ispatlayıp aleyhinde açılan davaları kazandı.

MAAŞI DA 1500 EURO

Kişisel bilgilerin korunması kanunu çerçevesinde açıklamak zorunda olmadığı hastalığının işini yapmasını engellediğini söyleyen memurun bin 500 euro'luk maaşını almayı sürdürdüğü öğrenildi.