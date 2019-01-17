18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti! Bakın sonrasında ne oldu

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan, kendi uydurduğu bir yöntemle koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı. 18 ay boyunca bu yöntemi kullanan adamın ulaştığı sonuç ise herkesi şaşırttı.



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