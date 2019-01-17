18 ay boyunca koluna sperm enjekte etti! Bakın sonrasında ne oldu

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan, kendi uydurduğu bir yöntemle koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı. 18 ay boyunca bu yöntemi kullanan adamın ulaştığı sonuç ise herkesi şaşırttı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.
Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı yangısı rahatsızlığına yakalandığı ortaya çıktı.
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