17 yıllık öğretmen şoke etti! Ailesinin bile haberi yok

Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti.
Eğitim fakültesi 4. sınıftan ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
AİLESİNİN BİLE HABERİ YOK
Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi'nin de aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.
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