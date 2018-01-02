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17 yıllık öğretmen şoke etti! Ailesinin bile haberi yok

17 yıllık öğretmen şoke etti! Ailesinin bile haberi yok

YOZGAT ’ta akılalmaz bir olay yaşandı. Yozgat'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Ailesinin bile durumdan haberinin Bülent G. görevden atıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 17:15 - Güncelleme: 02-01-2018 17:15

Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.’nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk babası Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu tespit etti.

Eğitim fakültesi 4. sınıftan ayrıldığı saptanan Bülent G., görevden alındı. Bakanlık, Bülent G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

AİLESİNİN BİLE HABERİ YOK

Yozgat Anadolu Öğretmen Lisesi'nin de aralarında bulunduğu kentteki seçkin okullarda 17 yıldır öğretmenlik yapan B.G.nin, okulunu bitirmediğini ailesine dahi söylemediği ortaya çıktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Hakkı SEVER 02 Ocak 2018 19:31 Diploması olmayanı öğretmen olarak göreve başlatan kişi veya kişiler hayatlarında hiç gerçek diploma görmemiş olmalılar ki; gerçek diplomayla sahtesini ayırt edememişler.

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