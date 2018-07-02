17 yıl önce kaybolan kadın aile içi infazın kurbanı çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da 42 yaşındaki Yurdagül Kaya’dan yıllardır haber alınamayan bir arkadaşı, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, Kaya’nın ailesine ulaştı, fakat aile Kaya’dan haberdar olmadığını iddia etti. Bunun üzerine kayıp olarak dosya açan İl Emniyet Müdürlüğü, özel ekip kurarak soruşturma derinleştirdi.
Ekipler ilk olarak aile fertlerinin ve ikamet ettikleri mahalledeki komşuların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmada, Kaya’nın boşandığı, eşinin çocuğunu alarak başka bir kadınla evlendiğini belirledi. 2001 yılında ikamet ettiği, Bursa'dan Elazığ’a geldiği, o tarihten bugüne kadar kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polisler aileye yöneldi.
TÜM İŞARETLER AİLEYİ GÖSTERDİ: Kaya’nın ailesinin hiç bir şekilde kayıp başvurusu yapmaması üzerine kadının cinayete kurban gitmiş olacağı ve aile içinde olayın gerçekleştiği üzerine duran polis, baba evine yönelik çalışmasını titizlikle sürdürdü.
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