17 yıl önce kaybolan kadın aile içi infazın kurbanı çıktı!

Ekipler ilk olarak aile fertlerinin ve ikamet ettikleri mahalledeki komşuların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmada, Kaya’nın boşandığı, eşinin çocuğunu alarak başka bir kadınla evlendiğini belirledi. 2001 yılında ikamet ettiği, Bursa'dan Elazığ’a geldiği, o tarihten bugüne kadar kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polisler aileye yöneldi.