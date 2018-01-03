17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

Bir kadın için en güzel duygulardan biri anne olmaktır. 9 ay boyunca karnınızda taşınılan bebeğin, kollara alındığı o anda bambaşka duygular hissettirir, eşsizdir... Ebeveyn olmak çok farklı şeyler hissettirir ama anne için durum çok başkadır. Tüm hayatını değiştirecek şey kucağındadır. Ancak bazıları malesef şanslı olamayabiliyor, bebeğe ile olan ilk anların tadını çıkaramıyor. Tıpkı Hindistan'da sokak ortasında doğum yapan 17 yaşındaki bu genç gibi.

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17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

Bizim toplumumuzda olduğu gibi Hindistan'da da bir kadının evlenmeden hamile kalmasına pek sıcak gözle bakılmıyor. Bu kız ise onlardan biriydi. Sokak ortasında doğurması ile bir anda yerel medyanın gündemine oturdu. Hayat bu hamilelik durumu ile allak bullak oluyor. Ailesine bir şey söyleyemiyor ama artık bir yerden sonra karnını saklayamıyor.

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17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

Genç kız hamileliğinin yedinci ayında babasına hamile olduğunu söyledi. İşin en beter yanı ise bebeğin babasının kim olduğuydu. Genç kız kendi ağabeyi tarafından yıllarca taciz edilmişti. Ardından bu tacizlerinin sonunda o berbat olay gerçekleşti ve ağabeyi öz kardeşine tecavüz etti. İkisi de hamilelik durumunu göz önüne getirmemişti. Ancak genç kızın ağabeyi kısa bir süre sonra hırsızlıktan dolayı cezaevine gönderildi.

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17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

Kızın babası, kızına inanmadı ve genç kızı sokağa attı. Dedikoduların yayılmaya başlayınca ise lanetli olarak görülür. Dışlanır, hor görülür ve sokakta yaşamaya başlar. Tüm b yaşadıklarına daha fazla dayanamayan genç kızın bebeği gelmeye başlar ancak hastane bile ona yardım etmez ve genç kız sokak ortasında doğum yapar.

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