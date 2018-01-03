17 yaşındaki kız sokakta doğurdu bebeğin babası ise bakın kim çıktı!

Bir kadın için en güzel duygulardan biri anne olmaktır. 9 ay boyunca karnınızda taşınılan bebeğin, kollara alındığı o anda bambaşka duygular hissettirir, eşsizdir... Ebeveyn olmak çok farklı şeyler hissettirir ama anne için durum çok başkadır. Tüm hayatını değiştirecek şey kucağındadır. Ancak bazıları malesef şanslı olamayabiliyor, bebeğe ile olan ilk anların tadını çıkaramıyor. Tıpkı Hindistan'da sokak ortasında doğum yapan 17 yaşındaki bu genç gibi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Bizim toplumumuzda olduğu gibi Hindistan'da da bir kadının evlenmeden hamile kalmasına pek sıcak gözle bakılmıyor. Bu kız ise onlardan biriydi. Sokak ortasında doğurması ile bir anda yerel medyanın gündemine oturdu. Hayat bu hamilelik durumu ile allak bullak oluyor. Ailesine bir şey söyleyemiyor ama artık bir yerden sonra karnını saklayamıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Genç kız hamileliğinin yedinci ayında babasına hamile olduğunu söyledi. İşin en beter yanı ise bebeğin babasının kim olduğuydu. Genç kız kendi ağabeyi tarafından yıllarca taciz edilmişti. Ardından bu tacizlerinin sonunda o berbat olay gerçekleşti ve ağabeyi öz kardeşine tecavüz etti. İkisi de hamilelik durumunu göz önüne getirmemişti. Ancak genç kızın ağabeyi kısa bir süre sonra hırsızlıktan dolayı cezaevine gönderildi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7