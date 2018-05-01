17 yaşında kadın olmaya karar verdi şimdi bakın!

İngiltere Arlesey'de yaşayan Ruby Corder, isimli genç bir yıl önce trans olmaya karar verdi... Daha sonra öyle bir sürece girip, öyle bir değişti ki son halini görenler şaşıp kalıyor.

İngiltere Arlesey'de yaşayan Ruby Corder, isimli genç bir yıl önce trans olmaya karar verdi... Daha sonra öyle bir sürece girip, öyle bir değişti ki son halini görenler şaşıp kalıyor.



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Tedavi öncesi görünüşünü değiştiren Corder, Victoria Beckham'a benzerliğiyle şaşırtıyor. Küçüklüğünden beri kendini kız gibi hisseden Ruby Corder: Çok fazla trans Youtuber izledim. Çok şey öğrendim ve trans olduğumu fark ettim.







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Ruby, hormon tedavisi öncesinde saçlarını uzattı ve düzleştirici kullanmaya başladı. Kaşlarını aldırdı ve makyajsız sokağa adımını atmıyor.



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