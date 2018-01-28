17 yaşında bağırsaklarını aldırdı: Yeni hayatına böyle başladı!

Galler'de yaşayan 20 yaşındaki Bethany Purnell 10 yaşındayken Crohn hastalığına yakalandı. 17 yaşındaki bağırsakları alınan ve karnına yerleştirilen bir kağıt torba ile yaşayan Purnell, kötü günler geçiriyordu. Yeni hayatına bir şekilde alışması gerekiyordu ancak bu tahmin ettiğinden zor geliyordu. Twitter

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İnsanların içine çıkmaya utanıyordu, genç kızın sosyal ilişkileri de giderek zayıflıyordu ancak kendiyle barışık olması yönünde bir karar aldı. Hayatından kareler Instagram'dan paylaşmaya başladı. Purnell'in durumu giderek çok sayı insanın ilgisini çekmeye başladı ve 11 binden fazla Instagram takipçisine ulaşmayı başardı. Purnell, bağırsaklarını aldırmanın 'hayatındaki en büyük karar' olduğunu söylüyor. Twitter

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Galler'de yaşayan 20 yaşındaki Bethany Purnell 10 yaşındayken Crohn hastalığına yakalandı. 17 yaşındaki bağırsakları alınan ve karnına yerleştirilen bir kağıt torba ile yaşayan Purnell, kötü günler geçiriyordu. Yeni hayatına bir şekilde alışması gerekiyordu ancak bu tahmin ettiğinden zor geliyordu. Twitter

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