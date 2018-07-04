17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

''Aşk yaş farkı tanımaz" kuralı bir kez daha gözler önüne seriliyor. Eski top model, bugünün TV yıldızı genç sevgilisiyle aşkını dolu dizgin yaşıyor. 45 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum ile 28 yaşındaki müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz, önceki gün New York'ta görüntülendi. Klum ve Kaulitz'e ünlü modelin eski eşi şarkıcı Seal'dan dünyaya gelen çocuklarından biri de eşlik etti.
El ele yürüyen iki sevgilinin, mutluluk dolu bakışlarını birbirlerinden ayırmaması ve zaman zaman da öpüşmesi dikkatlerden kaçmadı. 17 küçük sevgilisine olan aşkını her yerde göstermeye çalışan ve kimselere aldırmayan Heidi Klum'un deyim yerindeyse ayakları yerden kesilmiş durumda. İşte Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in gezinti sırasındaki romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.
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