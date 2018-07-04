17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

17 yaş küçük müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz ile heyecanlı bir aşk yaşayan Heidi Klum, bu kez sokakta aşka geldi. Sanki ilk kez aşık olmuş gibi heyecanlı gözüken ünlü yıldız Heidi Klum'un sokakta objektiflere yakalandığı anlar böyle kayda geçti.

17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

''Aşk yaş farkı tanımaz" kuralı bir kez daha gözler önüne seriliyor. Eski top model, bugünün TV yıldızı genç sevgilisiyle aşkını dolu dizgin yaşıyor. 45 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum ile 28 yaşındaki müzisyen sevgilisi Tom Kaulitz, önceki gün New York'ta görüntülendi. Klum ve Kaulitz'e ünlü modelin eski eşi şarkıcı Seal'dan dünyaya gelen çocuklarından biri de eşlik etti.

112
17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

El ele yürüyen iki sevgilinin, mutluluk dolu bakışlarını birbirlerinden ayırmaması ve zaman zaman da öpüşmesi dikkatlerden kaçmadı. 17 küçük sevgilisine olan aşkını her yerde göstermeye çalışan ve kimselere aldırmayan Heidi Klum'un deyim yerindeyse ayakları yerden kesilmiş durumda. İşte Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in gezinti sırasındaki romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.

212
17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

312
17 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında öpüştü

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro