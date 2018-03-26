17 ülkenin Rusya kararı piyasalarda deprem etkisi yaptı!

17 ülkenin casusluk iddiaları nedeniyle Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararı para piyasalarında sert rüzgarların esmesine neden oldu. Kararın ardından Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi. Amerikan borsası ise yükselişle işlem yapmaya başladı.

MOSKOVA BORSASI ÇAKILDI: ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonucu Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.

CASUS KRİZİ NASIL BAŞLADI? İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatlarını sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinir gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. Rusya ise suçlamayı kesin dille reddediyor.

ABD BORSASI YÜKSELİŞLE BAŞLADI: Geçen haftayı sert düşüşlerle kapatan ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde yükselişlerle açıldı. Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşayan ABD Borsaları’nda haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatan Dow Jones yüzde 2.06 yükselişle açıldı ve 24,016.87 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, geçen haftaki yüzde 5.9 düşüşün ardından, yeni huftanın ilk gününde yüzde 1.94 artışla açıldı ve 2,638.43 puana yükseldi. Nasdaq ise haftalık yüzde 6.5’lik kaybın ardından yüzde 2.09 yükselişle açıldı ve 7,138.50 düzeyine geldi.

ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişeler artarken Avrupa Borsaları ise sınırlı yükselişlerle açıldı.

Dolar gözünü yıkarı dikti kritik saatler 26 mart 2018

Dolar, güvenli liman yen karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.44 artışla 105.18 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi düne göre yüzde 0.28 düşüşle 89.188 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.62 artışla 1.2429 düzeyine çıktı.

Almanya’da DAX yüzde 0.36 yükselişle 11,928.82 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.37 yükselişle 6,945.63 puana çıktı. Fransa’dan gelen olumlu ekonomik verilerin ardından CAC yüzde 0.31 yükselişle 5,111.22 puana çıktı. FTSE MIB ise yüzde 0.23 düşüşle 22,237.75 puana geriledi.

Asya Borsaları’nda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore’nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla Nikkei, HSI ve KOSPI yükselirken, Shanghai borsası düştü. Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI ise yüzde 1.03 yükseldi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.60 düşüşle 3,113.92 puana gerilerken, HSI yüzde 0.33 düşüşün ardından düne göre yüzde 0.79 yükselişle 30,548.77 puandan kapandı. Nikkei yüzde 0.72 artışla 20,766.10 puandan kapanırken KOSPI iyi haberlerle yüzde 0.84 artışla 2,437.08 puandan kapandı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı ayın en büyük düşüşünün ardından yüzde 0.015 artışla yüzde 2.841’e yükseldi.