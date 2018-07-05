17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine bir çok devlet başkanı da katılacak. Şu ana kadar davete olumlu cevap veren, 17 devlet başkanı, 8 başbakan ve meclis başkanı bulunuyor.

Venezuela, Kazakistan, Makedonya, Gine, Somali, Zambiya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Pakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Pakistan ülkelerinin Cumhurbaşkanlarının Ankara’da olacağı öğrenildi.

Çok sayıda ülkeden başbakan ve meclis başkanı da törende bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında konukları onuruna akşam yemeği verecek.