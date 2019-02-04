17 kişilik Türk ekibi Antartika'ya ayak bastı!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi i (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi i (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı. İstanbul’dan 29 Ocak’ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu. Twitter

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Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı. Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla Puerto Williams’a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı. Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams’ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.



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Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika’da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu. Twitter

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