17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

ANKARA'da bir şebeke 17 kadınla çağrı merkezi kurup, icra tehdidiyle cinsellik hapı pazarladı. Çağrı merkezine giren polisler, vatandaşları kandırmaya "odaklanmış" kadınları kendilerini fark ettirmeden bir süre görüntüledi.

17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

ANKARA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttikleri cinsel içerikli hapları satabilmek için vatandaşları "hukuki" yalanlarla kandıran şebeke üyelerini suçüstü yakaladı. Ankara polisi, sipariş verdiği cinsel gücü artırıcı hapları satın almaktan vazgeçen vatandaşların telefonla aranarak "haklarında icra takibi başlatılacağı" tehdidiyle yeni sipariş vermeye zorlandığı çağrı merkezine baskın yaptı. Ellerinde kamera ile çağrı merkezine giren ekipler, vatandaşları kandırmaya "odaklanmış" çalışanları, kendilerini fark ettirmeden bir süre görüntüledi. Baskın anında vatandaşların nasıl kandırıldığını kayda alan ekipler, 17'si çağrı merkezi çalışanı 21 şüpheliyi gözaltına aldı... Operasyonda 4 bin 680 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi...

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17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

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17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

Yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu bir suç şebekesinin izine ulaştı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon için harekete geçti. İstanbul'dan Ankara'ya bir kargo firması aracılığıyla getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına alan ekipler, şüpheliler ile birlikte kargo paketi içindeki 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el koydu.

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17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

Eş zamanlı olarak hapları satmak için kurulan çağrı merkezine de baskın düzenleyen ekipler, daha önce operasyon düzenlenen merkezlerden farklı bir ortamla karşılaştı. Ellerinde kamera ile çağrı merkezine giren ekipler, vatandaşları kandırmaya "odaklanmış" çalışanları, kendilerini fark ettirmeden bir süre görüntüledi.

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