17 kadın bunu yaparken yakalandı! Polis baskınını bile farketmediler

Yurt dışından yasa dışı yollarla yurda sokulan hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu bir suç şebekesinin izine ulaştı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından cinsel içerikli hapları satan kişilerin kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyon için harekete geçti. İstanbul'dan Ankara'ya bir kargo firması aracılığıyla getirilen hapları teslim alan Harun ve Hakan Ç. kardeşleri gözaltına alan ekipler, şüpheliler ile birlikte kargo paketi içindeki 4 bin 680 adet cinsel içerikli hapa da el koydu.