  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

17 ilde 28 Millet Bahçesi! Mangal olacak mı?

17 ilde 28 Millet Bahçesi! Mangal olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu millet bahçelerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi. Taslak çalışmaya göre 17 ilde, 28 millet bahçesi yapımı planlanırken, yaklaşık 3 milyar liralık harcama öngörüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-07-2018 07:07 - Güncelleme: 26-07-2018 07:07

İstanbul’da Validebağ, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma’nın da aralarında olduğu 11 millet bahçesi planlanırken, Ankara için Atatürk Kültür Merkezi ve Gölbaşı belirlendi.

14 STADYUM ALANI DÖNÜŞECEK
Hürriyet’in edindiği bilgiye göre öncelikle 14 stadyum 3 ay içinde millet bahçesine dönüştürülmek üzere projelendirilecek. Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle: “Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı.”

Millet bahçesine dönüştürülmek üzere projesine başlanması planlanan yerler ise şöyle: İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Pendik, İstanbul Esenler, Ankara Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Gölbaşı, Elazığ ve Konya.

İNŞASINA BAŞLANACAKLAR
Projesi tamamlanıp inşasına başlanması planlanan yerler ise şöyle: “İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4’üncü etaplar, İstanbul Validebağ, Küçükçekmece, Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi.” İstanbul’a toplam 11 tane millet bahçesi planlanırken, Ankara ve Diyarbakır’a da 2’şer tane bahçe öngörüldü. Taslak, çalışmada toplam 28 bahçe için 3 milyar lira harcama yapılması planlansa da nihai rakamın projelerin kesinlik kazanmasıyla ortaya çıkması bekleniyor.

TOKİ ÇALIŞTI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde millet bahçeleri müjdesi vermesinin ardından TOKİ çalışmalara başlamıştı. Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda TOKİ, İstanbul Bakırköy Baruthane ile Pendik’i belirlemişti. Sakarya Atatürk Stadı’nın yerini daha önce satan TOKİ, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonrası sattığı işadamından burayı geri almıştı. TOKİ’nin planlamaları içinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün terör saldırısı sonrası yıkılan yeri de millet bahçesi olarak yer alıyordu. Ancak yeni planlamada İstanbul’da Bakırköy ile Elazığ’ın olmadığı görüldü. 

MANGAL VE BİNA OLMAYACAK
YETKİLİLER, millet bahçelerinde restoran, cafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmediğini belirttiler. Çok sayıda bitki türünün yer alacağı bu bahçelerde yürüyüş, koşu yolları ile insanların şehrin gürültüsünden kurtulabileceği park şeklinde dizayn edilmesinin planlandığını anlatan yetkililer ancak insanların ihtiyaçları nedeniyle tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların bulunabileceğini söylediler.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 17 ilde 28 Millet Bahçesi! Mangal olacak mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • KAYSERİ 26 Temmuz 2018 09:37 KAYSERİYE DE İSTİYORUZ NEFES ALACAK ALANA İHTİYACIMIZ VAR AMA TABİKİ GÜVENLİ OLMASI LAZIM PARKLARDA AİLEMİZLE GEZEMİYORUZ HER YERDE DİLENCİLER VAR

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro