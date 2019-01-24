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17 aydan fazla yaşamaz dedikleri hasta iyileşti!

17 aydan fazla yaşamaz dedikleri hasta iyileşti!

Kırşehir'de 45 yaşındaki bir adama, tümör teşhisi koyuldu. 12-17 ay yaşar dendi ama o hasta sağlığına kavuştu. Hayata tutundu...

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 07:00 - Güncelleme: 24-01-2019 07:00

Kırşehirde yaşayan 45 yaşındaki Özcan Dal, geçirdiği sara nöbeti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine sevk edildi. Özcan Dal’ın yapılan muayenesinde beyninde 7 cm büyüklüğünde tümör olduğu anlaşıldı. Dal, tetkikler sonrası, Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Hekimleri Uzm. Dr. Şükrü Oral ve Uzm. Dr. Cengiz Çavumirza tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ve son derece başarılı geçen operasyon sonrası Dal, beynindeki tümörün büyük bir bölümünden kurtuldu.



Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Şükrü Oral yaptığı açıklamada, “Yaptığımız MR ve tomografi çekimlerinde hastanın beyninin sağ tarafında derin bir tümör yerleşimi gördük. Tümör tespitinin ardından hastaya operasyon planladık. Nöronavigasyon sitemi ve ultrasonic aspiratör sistemi kullanarak yaptığımız ve yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından ekibimizle beraber tümörün tamamına yakınını komplikasyonsuz bir şekilde boşalttık. Şuan hastamız gayet sağlıklı ve herhangi bir nörolojik problemi kalmadı” dedi.

Özcan Dal’ın yakını ise, “12-17 ay ömür biçilmıştı. Beynindeki tümörün %95’in alındı. Kalan küçük kitleye de lazer tedavisi uygulanacak. Hastanede verilen hizmetler gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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