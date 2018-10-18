16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

16 yıldır farklı kanallarda ekranlara tutunmaya çalışan Çocuklar Duymasın dizisi reytinglerde her geçen gün gerilemeye devam ediyor. Dün yayınlanan bölümü onlar için final kapısını araladı.

16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

Sezon finali yapan dizilerin yeni yeni yayın hayatına girmesi Çocuklar Duymasın'ı vurdu. Yaklaşık bir ay öncekine kadar yaz dönemi reyting sonuçlarında birinciliğe kadar yükselen Çocuklan Duymasın, dün akşam yayınlanan bölümüyle Kanal D'yi düşündürdü. Çocuklar Duymasın, 17 Ekim çarşamba günü reytinglerinde 6. sırada yer aldı.

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16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

Kanal D ekranlarında Temmuz 2017 tarihinde yeni bölümleri yayınlanmaya başlayan Çocuklar Duymasın dizisi, daha önce de Atv, Star Tv gibi kanallarda yayınlanmıştı. Reytinglerde bir türlü istediğini elde edemeyen dizi her seferinde final yapma kararı almıştı.

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16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

Reytinglerde geçtiğimiz aya kadar zirveyi zorluyan Çocuklar Duymasın, dün yayınlanan 53. bölümüyle Totalde 3.55 reyting ve 9.03 izlenme payı ile 8. olan dizi AB grubunda ise 3.64 reyting ve 10.37 izlenme payı ile 6. sırada kendisine yer buldu.

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16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

Geçtiğimiz hafta ise totalde 3.77 reyting ve AB grubunda da 3.97 reyting elde eden dizi umut vermişti.

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