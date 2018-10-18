16 yıldır ekrandaydı Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi!

Reytinglerde geçtiğimiz aya kadar zirveyi zorluyan Çocuklar Duymasın, dün yayınlanan 53. bölümüyle Totalde 3.55 reyting ve 9.03 izlenme payı ile 8. olan dizi AB grubunda ise 3.64 reyting ve 10.37 izlenme payı ile 6. sırada kendisine yer buldu.