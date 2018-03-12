16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

16 Brandon Marshall 2.25'lik boyuyla Dünyanın en uzun genci oldu. Ergenlik döneminde olduğu varsayılırsa görünüşe göre bu rekoru tutmaya devam edecek. Sadece geçtiğimiz yıl boyunca 12 cm uzayan genç basketbolcunun fiziksel gelişimi ise hala devam ediyor.

16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

Bir insan düşünün ki boyu 2.25 ve durmadan uzamaya devam ediyor. İşte o insan düşüncelerden gerçeğe döküldü bile. Birleşik Krallık Gallerli Brandon Marshall henüz ergenlik döneminde bir genç, yani boyu uzamaya devam edecek. Brandon Marshall 2.25'lik boyuyla Dünyanın en uzun genci olma rekorunu elinde tutuyor ve görünüşe göre tutmaya devam edecek. Sadece geçtiğimiz yıl boyunca 12 cm uzayan genç basketbolcunun fiziksel gelişimi ise hala devam ediyor.


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16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

16 yaşındaki Brandon Marshall, 2.25'lik boyu ile dünyanın en uzun genci ünvanını aldı. Galler genç milli takımında ise lakabı 'Minik'. 49 yaşındaki anne Lynne Quelch oğlunun daha ne kadar büyüyeceğini tahmin bile edemediklerini anlatıyor ve şöyle diyor; "Kapılarda, tavanlarda zorlanıyor. Normal boylu insanlar için yapılmış heryerde zorlanıyor. Evde süper king boy yatağı var ama ona yeni özel yapım bir yatak yaptırmak zorundayız."


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16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

İngiltere'nin Suffolk şehrinde yaşayan Brandon, geçtiğimiz yıl 1.90'ı geçince haberlerde yer almıştı. Doktorlar Brandon üzerinde çeşitli testler yaptı fakat boyunun bu kadar uzamasının sebebi konusunda bir sonuca varamadılar.

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16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

Daha geçmişte yapılan tetkiklerde ise Brandon'da kromozom 12'nin olmadığı tespit edilmişti. Brandon "9 yaşına kadar boyum normaldi, sonra bir anda uzamaya başladık. 13 yaşına geldiğimde neredeyse 1.80 olmuştum," diyor.

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