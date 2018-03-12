16 yaşında boyu 2.25 ve her geçen gün gelişiyor görenleri şoke ediyor

16 Brandon Marshall 2.25'lik boyuyla Dünyanın en uzun genci oldu. Ergenlik döneminde olduğu varsayılırsa görünüşe göre bu rekoru tutmaya devam edecek. Sadece geçtiğimiz yıl boyunca 12 cm uzayan genç basketbolcunun fiziksel gelişimi ise hala devam ediyor.

Bir insan düşünün ki boyu 2.25 ve durmadan uzamaya devam ediyor. İşte o insan düşüncelerden gerçeğe döküldü bile. Birleşik Krallık Gallerli Brandon Marshall henüz ergenlik döneminde bir genç, yani boyu uzamaya devam edecek. Brandon Marshall 2.25'lik boyuyla Dünyanın en uzun genci olma rekorunu elinde tutuyor ve görünüşe göre tutmaya devam edecek. Sadece geçtiğimiz yıl boyunca 12 cm uzayan genç basketbolcunun fiziksel gelişimi ise hala devam ediyor.





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16 yaşındaki Brandon Marshall, 2.25'lik boyu ile dünyanın en uzun genci ünvanını aldı. Galler genç milli takımında ise lakabı 'Minik'. 49 yaşındaki anne Lynne Quelch oğlunun daha ne kadar büyüyeceğini tahmin bile edemediklerini anlatıyor ve şöyle diyor; "Kapılarda, tavanlarda zorlanıyor. Normal boylu insanlar için yapılmış heryerde zorlanıyor. Evde süper king boy yatağı var ama ona yeni özel yapım bir yatak yaptırmak zorundayız."





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İngiltere'nin Suffolk şehrinde yaşayan Brandon, geçtiğimiz yıl 1.90'ı geçince haberlerde yer almıştı. Doktorlar Brandon üzerinde çeşitli testler yaptı fakat boyunun bu kadar uzamasının sebebi konusunda bir sonuca varamadılar.



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