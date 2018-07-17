16 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım'a Ege'nin Hamsi'den şok!

16 Temmuz 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 16 Temmuz 2018 Pazartesi reytinglerinde kim galip geldi? TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi mi Fox TV Yaparsın Aşkım mı? İşte 16 Temmuz 2018 Pazartesi reyting sonuçları...

Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından ekranlar şekillenmeye başladı. Fox TV'de yayınlanan ve yaz akşamlarını domine etmesi beklenen Yaparsın Aşkım, yoluna devam ediyor. ATV'de ise sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak ister ekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi, gecenin en büyük sürprizi oldu. 16 Temmuz 2018 Pazartesi, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 16 Temmuz 2018 Pazartesş akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 16 Temmuz 2018 Pazartesi reyting sonuçları... Twitter

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16 Temmuz 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 11.02 share ile TRT 1'in yeni dizisi Ege’nin Hamsisi ilk bölümüyle zirveyi kaptı. Peki diğer yapımlarda durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Twitter

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AB VE ABC SONUÇLARI; İkinci sırada 10.78 share ile FOX TV'nin sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkımyer alırken, üçüncü sırada ise 9.85 share ile ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yer aldı. Ege’nin Hamsisi 15.7 share ile AB grubunda da zirve de yer aldı.



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