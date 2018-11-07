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16 asker kayboldu ! Boko Haram askeri üsse saldırdı

16 asker kayboldu ! Boko Haram askeri üsse saldırdı

BATI AFRİKA ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği saldırı sonrası 16 asker kayboldu. Saldırıda bir sivil ve çok sayıda asker yaralanırken yetkililer kaybolan askerlerle henüz ilgili bir açıklama yapmadı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:59 - Güncelleme: 07-11-2018 13:59

Ulusal basında yer alan haberlerde, Borno eyaletinin Kukawa bölgesinde örgütün askeri noktaya yaptığı saldırı sonrası 16 askerin kaybolduğu belirtildi. 

Saldırıdan sonra askerlerle militanlar arasında çıkan çatışmada bir sivil öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yapıyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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