16 asırlık köprüde kahreden görüntü! Bir tarihin üzerinde bakın neler yazıyor

2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açılan ve dünyanın en eski köprülerinden biri olan 16 asırlık Taşköprü'ye yapılan saygısızlık gün geçtikçe artıyor. Tarihi köprünün üzerinde birkaç ay önce silinen yazılar, sprey boyalarla yeniden yazıldı.
Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silinmişti. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı.
TOKATLAYACAKSIN: “Tarih zaten yazılmış. Yazılmış olanın üzerini tekrar karalamanın manası var mı? Bu durumun önüne geçilmesi için biraz Adanalıca bir yöntem olacak ama gördüğün an bu yazı yazanları tokatlayacaksın bence. Başka çaresi yok, çünkü engellenemiyor baksanıza” diye konuştu.
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