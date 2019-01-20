16 asırlık köprüde kahreden görüntü! Bir tarihin üzerinde bakın neler yazıyor

ADANA'nın Seyhan ilçesindeki, 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından inşa ettirilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprüye yapılanlar içler acısı.

2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açılan ve dünyanın en eski köprülerinden biri olan 16 asırlık Taşköprü'ye yapılan saygısızlık gün geçtikçe artıyor. Tarihi köprünün üzerinde birkaç ay önce silinen yazılar, sprey boyalarla yeniden yazıldı. Twitter

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Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silinmişti. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Twitter

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Neredeyse her gün ulaşım için tarihi köprüyü kullandığını söyleyen bir vatandaş, yazıları görünce hem çok üzüldüğünü, hem de çok öfkelendiğini belirterek şöyle konuştu: Twitter

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