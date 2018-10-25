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1500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

1500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bodrum’dan Yunanistan’ın Leros Adası’na giden 120 tekne ve bin 500 kişi fırtına nedeniyle adada mahsur kaldı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 21:26 - Güncelleme: 25-10-2018 21:26

Bodrum’da düzenlenen The Bodrum Cup Yelken Yarışları’na katılan bin 500 kişi Yunan adasında mahsur kaldı. 

Akşam saatlerinde Bodrum’a dönecek olan yarışmacılar fırtınanın 90 km hıza ulaşması nedeniyle Leros Adası’ndan hareket edemedi. 120 yelkenli teknenin katıldığı bin 500 yarışmacının bulunduğu Bodrum Cup Yelken Yarışları bir gün ertelendi. Teknelerle Leros Limanı’na yanaşan yarışmacıların gün boyu eğlenceli vakit geçirdikleri öğrenildi. Bir gün daha Leros’ta konaklayan teknelerin yarın Leros - Gümüşlük, daha sonra da Gümüşlük - Bodrum etabını tamamlayacakları aktarıldı.

The Bodrum Cup’un kurucu Başkanı Erman Aras, Leros Adası’nda kaldıklarını ifade ederek “Yarışların 3’üncü ayağı Leros - Datça, Körmele etabı rüzgar nedeniyle yapılamadı. 60 mil hızla esen rüzgar (90 km hız) şiddeti nedeniyle yarışmacılar şehrin tadını çıkardılar. Sabah saat 10.00’da Leros - Gümüşlük etabı yapılacak” dedi. 

Fırtına nedeniyle yarışın Leros ile Datça-Körmen, Körmen ile Bodrum Kissebükü ve son gün de Kissebükü-Bodrum arasında yarışlar iptal edildi.

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