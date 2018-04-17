15 yıldır bu arabada hiç kimse ölmedi

İsveç otomobil markası Volvo XC90’ın yaptığı kazalar sonucunda bu zamana kadar sürücü ve yolcular üzerinden hiçbir ölüme rastlanmadı.

15 yıldır bu arabada hiç kimse ölmedi

İngiltere’de 2002 yılından beri 50 binden fazla satan İsveç otomobil markası Volvo XC90’ın yaptığı kazalar sonucunda bu zamana kadar sürücü ve yolcular üzerinden hiçbir ölüme rastlanmadı.İsveçli otomobil markası Volvo, dünyanın en güvenli otomobillerini üretmesi ile biliniyor. Bağımsız bir araştırma laboratuarı olan Thatcham Research tarafından araştırılan bilgiler doğrultusunda, 2002 yılından beri günümüze kadar 50 bin adet satılan Volvo XC90 modelinin şu ana kadar herhangi bir kazasına rastlanmadı. Bununla birlikte hiçbir sürücü ve yolcusu da ölmedi.

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15 yıldır bu arabada hiç kimse ölmedi

AEB teknolojisi, lazerler, kameralar ve sensörler sayesinde aracın hızını ve diğer araçlarla mesafesini ölçerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücüler bu uyarıları dikkata almazlarsa, AEB frenleri otomotik olarak franleri aktif ederek kazayı önlemiş oluyor. Bu doğrultuda Volvo markası da AEB teknolojisini ilk kullanan şirketler arasında yer aldığı için güvenlik bakımından oldukça avantajlı görünüyor.

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15 yıldır bu arabada hiç kimse ölmedi

Thatcham Research, AEB teknolojisini emniyet kemerinden sonra otomobil güvenliği konusunda en önemli gelişme olarak görüyor. 59 yıl önce üç noktalı emniyet kemerini ilk kullanan şirket olan Volvo, Otonom Acil Fren teknolojisini de ilk kullanan şirketlerden biri olarak sürücü ve yolcu güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Bu nedenle Thatcham Research, Volvo XC90’ı bugüne kadar test ettiği en güvenli araç olarak ilan etti.

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15 yıldır bu arabada hiç kimse ölmedi

İngiltere’de 2002 yılından beri 50 binden fazla satan İsveç otomobil markası Volvo XC90’ın yaptığı kazalar sonucunda bu zamana kadar sürücü ve yolcular üzerinden hiçbir ölüme rastlanmadı.İsveçli otomobil markası Volvo, dünyanın en güvenli otomobillerini üretmesi ile biliniyor. Bağımsız bir araştırma laboratuarı olan Thatcham Research tarafından araştırılan bilgiler doğrultusunda, 2002 yılından beri günümüze kadar 50 bin adet satılan Volvo XC90 modelinin şu ana kadar herhangi bir kazasına rastlanmadı. Bununla birlikte hiçbir sürücü ve yolcusu da ölmedi.

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