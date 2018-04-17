1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 100 kiloya ulaşınca sıkı bir diyete başlamıştı. 1,5 yılda 50 kilo birden veren Yeşim Ceren Bozoğlu adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan oyuncu bu fotoğrafı "Filtre ve photoshop yok" notu ile paylaştı.

1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Mide küçültme ameliyatıyla 110 kilodan 60 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "Hayatımın en çok iltifat aldığım dönemini yaşıyorum. Kendimi 23 yaşında hissediyorum" dedi. 1.5 yılda 50 kilo veren Bozoğlu, 60 kiloya indi. 43 yaşındaki oyuncu, "Bu aralar hayatımın en çok iltifat aldığım dönemini yaşatıyorsunuz bana. Zayıflamak, sağlıklı olmak güzelleşmek elbette çok güzel. Ama en çok sorduğunuz sorular güzellikle ilgili...”Yüzünüze ne yaptırdınız?” “Hangi krem?” “Hangi bakım?” Gibi gibi... Şu Benjamin Button durumuna bir açıklık getirelim mi? Evet, kendimi 23 yaşında hissediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

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1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Kilolarından nasıl kurtulduğunu anlatan Bozoğlu, ''Bunun bir sebebi genç kızlık kiloma dönmem evet. Ama daha önemli bir sır var: Ben bundan bir buçuk sene önce, maddi ve manevi olarak yaşadığım en büyük krizin ortalarında bir yerde, hayatımı tamamen değiştirmeye karar verdim. Bunun için de kendimi değiştirmek zorundaydım. Şimdi size bunu nasıl gerçekleştirdiğimi anlatmak istiyorum: Her kadın tipine uygun ruhsal detoks…'' demişti.

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1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

''Önce hayatımda bana zarar veren herkese, her şeye güle güle dedim.'' diyen Bozoğlu, ''Fayda vermeyenin zarar verdiğini öğrendim. Sınırlarımı yeniden belirledim. Ne sevgi, ne aşk ne de merhamet ve acıma duyguları yüzünden hiç kimseye tahammül etmem gerekmediğini anladım. Kimse kimseyi kurtaramaz, mecbur da değil, kurtarıcı rolünü tamamen bıraktım. Ve ne olursa olsun kimsenin ruhsal hasta bakıcısı olmak zorunda değiliz. Herkes bu hayattaki huzur ve mutluluğundan birinci derecede kendisi sorumlu. Azla mutlu olmanın ve şükretmenin, gerçekten iliklerine kadar şükran duygusu ile dolmanın önemini hatırladım. Bunu bir rutin olarak hayatıma ekledim. '' ifadelerini kullanmıştı.

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1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu, ''Kendimi kendimden üstte gördüklerimle değil, benden daha zor durumda olanlarla değerlendirmeye başladım. Müthiş işe yarıyor. Ve evet yaşasın Polyanna. Susmayı ve sabretmeyi öğrendim. Sen susunca hakkını senden daha iyi alan var. Ona teslim olup, kendini bıraktığında hayatında gerçek mucizeler olmaya başlıyor. 99 tane ismi var, istediğinizden başlayabilirsiniz.'' demişti.

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