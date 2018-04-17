1.5 yılda 50 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

''Önce hayatımda bana zarar veren herkese, her şeye güle güle dedim.'' diyen Bozoğlu, ''Fayda vermeyenin zarar verdiğini öğrendim. Sınırlarımı yeniden belirledim. Ne sevgi, ne aşk ne de merhamet ve acıma duyguları yüzünden hiç kimseye tahammül etmem gerekmediğini anladım. Kimse kimseyi kurtaramaz, mecbur da değil, kurtarıcı rolünü tamamen bıraktım. Ve ne olursa olsun kimsenin ruhsal hasta bakıcısı olmak zorunda değiliz. Herkes bu hayattaki huzur ve mutluluğundan birinci derecede kendisi sorumlu. Azla mutlu olmanın ve şükretmenin, gerçekten iliklerine kadar şükran duygusu ile dolmanın önemini hatırladım. Bunu bir rutin olarak hayatıma ekledim. '' ifadelerini kullanmıştı.