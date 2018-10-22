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15 yaşındaki terörist ifşa etti: Tecavüzler arttı kaçanlar infaz ediliyor

15 yaşındaki terörist ifşa etti: Tecavüzler arttı kaçanlar infaz ediliyor

Terör örgütü PKK’dan kaçan 3 terörist, örgütün kandırarak dağa çıkardığı çocukların tecavüze uğradığını belirterek, “Ölümü göze alıp kaçanlar oluyor. Yakalananlar infaz ediliyor” dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 07:40 - Güncelleme: 22-10-2018 07:40

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü nokta operasyonlarla yurt içi ve sınır ötesinde ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin itirafları bölücü örgütün iğrenç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G. C. isimli terörist, örgüte Avrupa'dan katılan Fırat kod adlı B.A. isimli teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU, TACİZ, TECAVÜZ
Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildiğini ifade etti.

KAÇANLAR İNFAZ EDİLİYOR
Örgütten koparak 1 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan 15 yaşındaki H.R. adlı terörist ise, kendisi gibi çocuk yaşta terör örgütünün sinsi tuzağına düşen arkadaşı D.P.'nin dokuz kez kaçma girişiminde bulunduğunu, son seferinde yakalanıp kamp alanına getirildiğini ve herkesin gözü önünde infaz edildiğini anlattı.

İNTİHAR TEŞEBBÜSLERİ ARTTI
Terörist elebaşları tarafından adete köle gibi kullanıldığını ifade eden H.R., ağır işlerde çalıştırılmak ve terörist elebaşlarının özellikle çocuklara yönelik iğrenç tacizlerin ve bunun sonucunda yaşanan intihar teşebbüslerinin arttığını ifade etti. Gerçekleri anlatmamaları için aileleri ile görüştürülmediklerini, susturulmaya çalıştıklarını aksi hareket edenlerin öldürülüp, ailelerine 'çatışmada öldü' denildiğini söyledi.

FIRSAT BULAN KAÇIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre 26 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli terörist, eğitim gördükleri Gara bölgesinde örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti. Örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, yapılan zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini anlattı.

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