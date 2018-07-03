1,5 yaşındaki Rüya'yı anneannesi mi kaçırdı?

Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Yenigün (56) ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Yenigün ve 1,5 yaşındaki Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine durum hemen jandarmaya bildirildi. Jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçlerinin arazide geniş çaplı araması devam ediyor.

Küçük Rüya ve anneannesinin 6 saattir kayıp olduğu öğrenilirken, 1,5 yaşındaki bebeğin kardeşi Gülçin Çelik (17) bazı iddialarda bulundu. Gülçin Çelik, kardeşinin anneannesi tarafından kaçırılabileceğini iddia etti. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Gülçin Çelik, anneannesinin davranışlarının normal olmadığını söyledi.

Çelik, "Sabah kalktığımda kardeşim yoktu. Bir müddet bekledim ve hemen jandarmaya haber verdim. Sağ olsunlar hemen harekete geçtiler. Herkes dağda arıyor. Anneannem bundan 22 sene önce de kaçmış. Biz 3 sene önce falan bulduk" dedi.

Gülçin Çelik, kişisel sosyal medya hesabından kardeşinin fotoğrafını paylaşarak, "Arkadaşlar kardeşim Tire Derebaşı’nda kaçırıldı. Gören veya benzeten olursa Allah rızası için haber versin" diye yazdı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iddialar üzerine anne ve babayla görüştükten sonra inceleme başlattı.

  • Güncel 03 Temmuz 2018 21:37
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