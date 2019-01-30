15 yaşındaki Ömer Demir feci şekilde yandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir ve kendisine yardım eden oğlu Ömer Demir, çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer, ağır yaralandı.

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