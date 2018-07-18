15 yaşındaki kızın Adnan Oktar'la ilgili itirafı korkunç!

''ANNEM BENİ SÜSLEYİP STÜDYOYA GÖTÜRÜYORDU'': Akşam’dan Hilal Yıldırım’ın haberine göre mağdurlardan biri de 15 yaşındaki Serra M. İsviçre’de yaşayan Serra M. Oktar’ın gözaltına alındığını duyduktan sonra İstanbul’a gelerek ifade verdi. 9 yaşında Adnan Oktar’la tanıştırılan Serra M.’nin anlattıkları dehşet verici. “9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar’la iletişime geçiyordu. Gece saat 3’te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu.''

''BACAK BACAK ÜSTÜNE ATACAKSIN'': Annem beni karşısına alıp ‘Sen az konuşacaksın’ diye uyarıda bulunuyordu. ‘Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın’ gibi şeyler söyledi.”

EVİN EN KÜÇÜĞÜYDÜM: “Çengelköy’deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. ‘Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de’ gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu.”