15 yaş küçük sevgilisi ile öpüşürken yakalandı

Aralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı