15 yaş küçük sevgilisi ile öpüşürken yakalandı

Kate Beckinsale (45), 30 yaşındaki komedyen Jack Whitehall'la Los Angeles'taki bir barda öpüşürken görüntülendi. İkilinin birlikte oldukları iddia edilirken yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi.
Karanlıklar Ülkesi, Pearl Harbor ve Göklerin Hakimi gibi filmlerle tanınan Kate Beckinsale (45) ile komedyen Matt Rife (30) arasından aşk iddiaları doğru çıktı. Ünlü oyuncu, 15 yaş küçük yeni sevgilisiyle bir karaoke barda objektiflere yakalandı.
Aralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı
Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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