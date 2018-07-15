15 Temmuz'un yıl dönümünde vatandaşlar şehitliklerde dua ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların 14'ünün cenazesi Edirnekapı'da kurulan 15 Temmuz şehitliğinde bulunuyor. Sabah erken saatlerden itibaren şehitlerin yakınları ve vatandaşlar şehitliğe gelerek dua etti. Öte yandan gün içerisinde yapılması planlanan programlar çerçevesinde hazırlıklar da son aşamasına geldi.

"SANKİ BİRİSİ BANA GEL DİYORDU": Şehitliğe dua için gelen Murat Özdemir isimli bir vatandaş, gece çalıştığını, iş çıkışı da şehitliğe dua için geldiğini ifade ederek, "Gece çalışan bir insanım gündüz çıktım. Sanki birisi bana gel diyordu buraya. Kendimi tutamadım direkt geldim buraya ve dua ettim. Çünkü içim el vermiyor. Bizim için savaşan insanlar kendi toprakları için kendi namusu için bayrak için savaşan insanlar. Vatan uğruna her şeyi yapan insanlar" dedi.

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