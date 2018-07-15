15 Temmuz'da ne yaşandı? İşte dakika dakika o yaşananlar...

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında neler yaşandı? İşte Genelkurmay Başkanlığı koridorlarında başlayan darbe girişiminin Çankaya Köşkü'ndü Başbakan Binali Yıldırım'ın "Kalkışma bastırılmıştır" açıklamasıyla biten hikayesi...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki FETÖ üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. MİT’e saat 16.16’da yapılan ihbarla başlayan darbe girişimi Başbakan Binali Yıldırım’ın 16 Temmuz saat 13.00’te yaptığı, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasıyla son buldu. İşte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında dakika dakika yaşananlar... Twitter

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SAAT 16.16: Darbe girişimi, Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subayın MİT’e giderek “FETÖ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek” ihbarını yapmasıyla başladı. İhbarın ardından MİT Müsteşarı Fidan, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradı ve bir müsteşar yardımcısını, ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay Karargâhı’na gönderdi.

SAAT 18.10... MİT Müsteşarı Fidan, Genelkurmay Başkanlığı’na giderek komutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın, daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekât Merkezi’ni arayarak, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

SAAT 20.22... MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkurmay Karargâhı’ndan ayrılmasının ardından FETÖ’cü askerler saat 03.00’te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Twitter

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DARBE AKAR’A TEBLİĞ EDİLDİ

SAAT 21.00... Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 33 darbeci subay, Genelkurmay Karargâhı’na doğru yola çıkarken, iddiaya göre eski Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a çıkıp “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti.

SAAT 22.00... Genelkurmay Karargâhı’ndan silah sesleri duyulurken, bir helikopterden de dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker TRT Genel Müdürlüğü’nü işgal etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kaçırılarak Akıncı Üssü’ne götürüldü. Twitter

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