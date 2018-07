15 Temmuz şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık uzun 15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü ne zaman, 15 temmuz resmi tatil mi ve hangi günlere denk geliyor soruları merak konusu oldu. 2017 yılında resmi günler listesine eklenen 15 Temmuz 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Bu özel ve anlamlı gün için okunacak en güncel, en çok okunan ve paylaşılan 15 temmuz şiirleri haberimizde. 15 temmuz şiirleri kısa-uzun 4 kıtalık ve 8 kıtalık 15 temmuz şiirleri derlemesi sayfamızda...

RESMİ TATİL İLAN EDİLİDİ: 2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman



15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

ÖMER HALİSDEMİR’E AĞIT

(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)



Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk

Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı

Sen yine sevdandan vazgeçme

Bilirsin sevda büyütür insanı.



Hayallerinden vazgeçme çocuk

Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken

Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan

Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay

Ve yanında saf tutan nice Alperen .



Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.



Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin

Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin

Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,

Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri

O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…



Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk

Her devirde doğan güne kargış okuyup,

Gönülleri bulandıran bir meczup.

Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit

Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.



Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk

Sen uyanık kal, sen hatırla

Ardından iki yüz kırk şehit

Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.

Sizler uyumadınız ve bizler uyandık

Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.



Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk

Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı

Bir ulu çınara dönüşüverirsin

Delice kavrar köklerin toprağı

Ne esen bora koparır,

Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.



Bak medh ü senalar okunuyor çocuk

Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,

Sancağı Ebu Turab tutuyor

En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.



Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.



En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.

Ölümsüzlük gelip ilişir yakana

Türk milleti saf saf olur ardında

En körpe yürekler emrini bekler

Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

Ne de boz bulanık akan nehirler…

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk’ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 Temmuz Selam Olsun

SELAM OLSUN

Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara

Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara

Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara

Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara

Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara

Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara

Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara

Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara

Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara

Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara

Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara

Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara

Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

Cuma YAT

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.

Ekrem CİNOĞLU

Bu Şiiri Dinlemek için TIKLAYIN

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

Ahmet Selçuk İLKAN

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim

Nazım HİKMET

ŞARKIMIZ BİZİM

Kırılır da bir gün bütün dişliler,

Döner şanlı şanlı çarkımız bizim.

Gökten bir el yaşlı gözleri siler.

Şenlenir evimiz barkımız bizim.

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze.

Kavuşuruz sonu gelmez gündüze.

Sapan taşlarının yanında füze,

Başka alemlerle farkımız bizim.

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman.

Görürler nasılmış neymiş kahraman.

Yer ve gök su vermem dediği zaman,

Her tarlayı sular arkımız bizim.

Gideriz nur yolu izde gideriz.

Taş bağırda, sular dizde gideriz.

Bir gün akşam olur, biz de gideriz.

Kalır dudaklarda şarkımız bizim.

Necip Fazıl KISAKÜREK

ON BEŞ TEMMUZ

Onlarca bomba attılar,

Ne uğruna savaştılar,

Bir milleti karşılarına aldılar,

En önemli kısmı unutup;

Şanlı bir milleti yok saydılar.

Tarihi zaferlerle dolu bir millet,

Elbette haine dur,diyecek.

Mermiler üstümüze yağdı,

Milyonlarca kahraman vatan için oradaydı.

Uğruna ne şehitler verdiğimiz vatanımızı,

Zalimler gördü nasıl savunacağımızı.

Serdar TOMBAK-Sınıf Öğretmeni

15 TEMMUZ DESTANI

Vatanın anası, her Türk kadını

Duyurdu dünyaya asil adını

İlk kurşunu atan yiğit Astsubay

Mevzu vatan ise işimiz kolay

Kıyama kalkınca, dağlar kıskandı

Bu aziz milletin derdi vatandı

Ve millet yürüdü, ezildi tanklar

Kaçacak yer arar hain alçaklar

Bir gecede destan yazan milletim

Düşünmez sonunu, der : Allah kerim

Vatan ve bayraktır tek hazinemiz

Ayrı gayrı yoktur, ortak derdimiz

Alçaklar kaleyi içten kuşatmış

Hainler vatanı dolarla satmış

Tarihte görmedik böyle ihanet

Köpekler kudurmuş tam bir melanet

Adsız kahramanlar yine sahnede

Korkak hainlerse para derdinde

Bir kere ölürüz vatan namustur

Mehter marşlarıyla meydanı coştur.

Enver Çapar

15 TEMMUZ GECESİ

Henüz bir çocuğum ben, beşinde sekizinde

Unutkanım epeyce, her şeyim bugünümde

Garip bir gece yaşıyorum, bir telaş var herkeste

Annem babam, komşular, bir garip endişede

Caddelere yönelmiş, tanklar, toplar silahlar

Meydanlarda insanlar, ellerinde bayraklar

Her yanda yankılanan, selalar ve dualar

Babama soruyorum ne demek bütün bunlar

Anlatıyor usulca, gözüme baka baka

Kötü niyetli insanlar, girmiş asker kılığına

Herkesi inandırmışlar, iyi olduklarına

Aldatmışlar herkesi, vatanı yıkmak uğruna

Kötü insanlar sarmış, ülkenin her yerini

İyi insan rolü yapıp, kandırmışlar askeri

Komutanlar güvenip, silah vermiş onlara

Alçakça doğrultmuşlar, silahları tüm halka

15 Temmuz Gecesi, halk düşürmüş maskeyi

Fark etmiş yıllar süren, nefreti hainliği

Yardım etmiş onlara, tüm düşman ülkeleri

Öldürmek istemişler, Cumhuru ve Reisi

Öldürmek istemişler, Cumhurbaşkanımızı

Onun için gönderdik, bütün dualarımızı

Seslendi bize sonra, alın bayraklarınızı

Meydanlara çıkarak, koruyun vatanınızı

Meydandaydı o anda, asker kılığındaki kötüler

Sandılar ki korkacak, cesur, güçlü iyiler

Şehit olma pahasına, üzerlerine yürüdüler

Kötüler çok korktular, sonunda pes ettiler.

Allah korudu bizi, vatanı ve milleti

Kahraman oldu herkes, kurtardı ülkesini

Çanakkale ruhuyla, bütün kalpler birleşti

Şükürler olsun Allah’ım, Yaşasın Demokrasi

Bilal ZEMİN

15 TEMMUZ GECESİ

Bir ses geliyor ya Rab!

Acep hangi darbeci zincir vuracak bedenimize…

Demir paletlerle geliyorlar …

Demir kanatlarla geliyorlar…

Üstümüze üstümüze geliyorlar…

Ateş kusuyorlar, nefret kusuyorlar.

Bilmez mi ki Allah’ın da bir hesabı var.

Bak bak ta ötelerden neler geliyor…

Çift kanatlı ebabil kuşları, yıkmaya geliyor bu hayâsız akını…

Ezanlar ve sela sesleri

Heyyalel Selah, Heyyalel Felah.

Şehrin bir ucundan yiğitler koşuyor

Akın akın melekler yere iniyor.

Şehit olmak için koşana

Tozu duman katıp düşmanının üzerine yürüyene andolsun ki yarınlar bizimdir…

Yaşasın 15 Temmuz şehidim…

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE

Yoğun bir sessizlikle başladı paletlerin boğaza oturuşu,

Kanatların sağır eden ıslığı,

Bunlar yıllarca vatanın asker deyip yoğurduğu

Bunlar bizlerin insan belleyip doyurduğu

Bunlar anaların hayr eyleyip evlat belleyip doğurduğu

Bunlar bir dinsizin köpekleri (affet bahçemde ki sadık köpeğim)

Bunlar ki hain nedir denildiğinde parmakların gösterdiği

Milyonlarca yüreğin ikiyüz elli kahramanı baş geldi hain binlere.

Yanaklar toprakla buluştu yürekler Hakla

Zaman önce Peygamberim Uhud da,

Ayın on beşi yılın en ilerisi, ümmeti islam vatanında.

Ne taşlar diyeyim ne oklar! bunlar kalbe uğrayıp sırttan geçiyor.

Tövbe ya Rab bu insanlar neler ediyor ?

Bir elden bayrak düşmüyor ama o beden yerde toprak soluyor.

Müdafaa için mübarek kalkınmaya ikiyüz elli yürek feda etti bendini

Kimler hırpaladı kimler vatanın diğer yanlarında kendini

Onbeşliler oldu aziz millet

Onbeşlileri unutmadık onbeşler de unutulmayacak.

Ağzında tütün hainin kucağına koşan yürek

Ölümü oyun bellemiş ondadır asli yürek.

Aziz milletin azmini bendini tevkif edemediler

Bunlarda yoktur iman bunlar hain zihniyet

Öte tarafta da sizlere olsun yaktığınız cana bedel milyon eziyet.

İKİYÜZELLİ kahraman unutulmayacak ebediyyen.

İki yüzlere karşın ikiyüz elli şehit uğurlandı ebediyete

Bir daha ne İstiklâl i Marş ne de temmuz şiirleri yazacak durumda bırakma Allah ım

Öylesine karanlık geceler yaşatma Allah ım

Böylece durgun bırakma Allah ım

Bizlere şefkat eyle acı rüyalara mahrum bırakma Allah ım

Sana sonsuz şükür Allah ım

Bir gece rüya görüyor 250 kahraman

Ortalığı kan bürümüş ki, bir nehir o cennete akan

Bir gece rüya gördü toprağın altında yüzlerce şehit yüzlerce yatan.

Yüzlerce ses ?

Anam diyor dayanamaz, eşim çocuklarım bebeğim babam.

Ana yüreğin ferah baba yolun refah eşim bahtın, çocuklarım ufkunuz aydın olsun, önce vatan.

Tonlarca demir yığını bir avuç can karşısında beliriyor

Türk gururu kaçmaya elvermiyor

Güç alıyor şehid Hak'tan işte iman işte inanan

Onlarca uçak bir hain komutunda bir ıslık onu çağıran

Bu nasıl coşkudur nasıl cihâd var mı anlayan ?

Yüzlerce yürek dilinde Allah elinde Kur an kalbinde vatan

Anası şehit bir bebeğin ömür süren gururu yükseliyor Arş'a.

Kurşunlar yağıyor

AllahuEkber edası hep bir ağızda.

Halis bir ses daha duyuluyor kalabalık arasında

Şeref yoksunu bir haine,

İşte en manâlı kurşun onun ellerinden kayıp gidiyor, alnının ortasına

Durur mu hain nefer ?

Bedeli değil otuz, seksen milyon kurşun, değil bir can, bedeli kocaa bir vatan.

Bir bayrak için düşen her damla

Biz bu vatan uğruna olmadık mı hebâ?

Biz şehidimiz uğruna, vatan diye Hak yoluna duyduk, gün doğana dek sayısız selâ.

Ey şehidim! toprağından sana sonsuz selam.

Edemedi sana bana düşman olanlar bir kelam.

Ey Ya' Rab! sana sonsuz salat-ü selam.

Yoktur bize imansızlıktan öte bir bela!

Zafer marşıdır, hakka yolculuktur adı, değil selâ.

Bir bayrak içindir okunan her duâ.

Şehidim! yerde kalmayacak kanın!

Bilmem ne bela, bilmem ne zulümdür ? bilirim ki zafer milletindir.

Biliniz ki; Hak bizimledir.

Biz bu vatan toprağında doğduk

Biz bu vatan toprağında doyduk

Biz bu vatana cennet ismini koyduk

Şükrettik her vakte bir ezân sesiyle uyanıp.

Dua ettik vakit tanımaksızın semâ ya uzanıp.

Yer,gök, arş-ı âlâ, şâhid oldu bir destâna.

Biz bu cennet vatan uğruna, canan ardımızda, baş geldik bin belaya.

Ne zaman uğradık hüsrana da ne zaman cihad meydanında ses etmedik!

Bu yurt bizim gayrı biz bunu belledik.

Şükürler olsun Hak bizimle.

Kanı her vakit taze akar nazenin bedenlerin.

Ruhuna işlemiştir Türklük vatan bizim! diyenlerin.

Biz, vatanın yüreği güzel insanları.

Biz, Hak tan güç alan iman yoldaşları.

Biz, gayemiz bir temennimiz bir, inanan milletiz.

Şükürler olsun Hak bizimle, Şükürler olsun Hak, Şükürler olsun..

Mustafa YETGİN