15 Temmuz şehitlerine büyük ayıp! Paralar kayboldu iddiası

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında şehit yakınları ve gazilere yardım amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Dayanışma Kampanyası” başlatılmış ve Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yaklaşık 309 milyon TL toplandığı açıklanmıştı. Toplanan bu yardım parasının ise kurulacak bir vakıf aracılığı ile değerlendirileceği yine Fatma Betül Sayan Kaya tarafından belirtilmişti. Ancak Milli Gazete'de yer alan habere göre 24 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulması kararlaştırılmasına rağmen henüz hiçbir adım atılmadı.

GENEL MÜDÜRLÜK’TE KAYDI YOK

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na dair hiçbir kayıt bulunmuyor. Millî Gazete’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü iletişim hattından edindiği bilgilere göre, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na dair bir kaydın olmadığı ortaya çıktı. Vakfın henüz faaliyete geçmemiş olması, toplanan yardım paralarının şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmaması akıllarda farklı soru işaretlerine sebep oldu.

OHAL kapsamında kurulan 10 milyon TL mal varlığına sahip olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın henüz faaliyete geçmediği ortaya çıktı. Şehit yakınları ve gazilere yardım amacıyla 24 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete ile kurulan vakıf, aylar geçmesine rağmen faaliyete geçmedi.

PARALAR ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ULAŞTIRILMADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, şehit ve gazi ailelerine yardım amacıyla kampanya başlatılmış ve toplanan yardım paralarının ise kurulacak bir vakıf aracılığı ile değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Vakfın henüz faaliyete geçmemiş olması, toplanan yardım paralarının şehit ve gazi ailelerine ulaştırılmaması akıllarda farklı soru işaretlerine sebep oldu.