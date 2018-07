15 Temmuz şehitleri kim isimleri destan yazan hikayeleri

15 Temmuz şehitleri kimler? 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri isimlerini ve hikayelerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi halkın büyük direnişi ve mücadelesiyle bertaraf edildi. 15 Temmuz'da 250 şehit verilirken yüzlerce vatandaş da yaralandı. 15 Temmuz şehitleri isimlerini hayat hikayelerini haberimizde.

15 TEMMUZ'DA 250 ŞEHİT VERİLDİ: Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı dün gibi hafızalarda yerini koruyor.

İstanbul'da o hain gece her yaştan, her meslekten vatansever, istiklali, istikbali ve bayrağı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktı ve bir an bile tereddüt etmeden vatanını korumak için darbecilere karşı mücadele etti. Kadını erkeği, çoluğu çocuğu ile o gece tek yürek olan Türkiye, hain darbeyi bastırdı ancak 250 vatan evladı da şehit düştü.

Hain darbe girişimini durdurmak için tanklara ve helikopterlerin yağdırdığı kurşunlara gövdesini siper eden İstanbullu vatanseverler en büyük can kaybını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ve Atatürk Havalimanı'nda verdi.

O gece, 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'a, ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'tan akademisyen İlhan Varank'a, fotomuhabiri Mustafa Canbaz'dan reklamcı Erol Olçok'a kadar pek çok kişi şehitlik mertebesine erdi.

"DARBENİN EN GENÇ ŞEHİDİ"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde yaşamını yitiren 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti.

Şanlıurfalı 5 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Yıldırım, İstanbul Bayrampaşa'da zorlu bir hayat mücadelesinin içerisinde gözlerini dünyaya açtı.

Eğitim hayatını ortaokulda sonlandırmak zorunda kalan ve bir oto galeride çalışmaya başlayan Halil İbrahim, darbe girişiminin yaşandığı gece yakın arkadaşlarıyla mahallede oturup, çay içiyordu.

Saat 23.00'te eve giden Yıldırım, darbe girişimini televizyondan öğrendi.Babasıyla sokağa çıkan ve Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne giden Yıldırım, burada açılan ateş sonucunda babasının yanında şehit oldu.

"Darbenin en genç şehidi" olarak şehitler arasındaki yerini alan Halil İbrahim Yıldırım'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

BABA-OĞUL OLÇOK'LAR YAN YANA ŞEHİT OLDU: Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, FETÖ mensuplarının köprüde halka ateş açması sırasında şehit oldu.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna ısrarla "Evde kal" dedi.Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti.

Olçok, Kısıklı'daki kalabalığa sürekli moral verip, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.

Köprü üstünde sürekli bir sağa, bir sola koşarak kalabalığa moral veren Erol Olçok, kol kola yürüyen gençlerin önünde adeta pervane olmuşcasına, "Yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Allah bizimle birlikte. Milyonlar geliyor arkanızdan." diyerek herkesin kenetlenmesini sağladı.

15 Temmuz mesajları 2018 resimli 15 Temmuz sözleri sayfası

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti.Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Türkiye'de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olan Erol Olçok'un 2007'de yaptığı "Durmak Yok Yola Devam", 2011'deki "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" kampanyaları ile 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmleri, milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli, darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişelerinde şehit oldu. Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Direkli, darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıktı.

Direkli, Orhanlı Gişeleri’nde kendilerini engellemeye çalışan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.Şehidin cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Daha 20 yaşındaki Burak Cantürk ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy'deki bir kurufasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.

Ümraniye'de hastaneye götürüldüğü sırada babasının kucağında şehadet getirdikten sonra hayatını kaybeden Cantürk'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EV HANIMLARI "NENE HATUN"U ÖRNEK ALDI

Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak yaralanan 52 yaşındaki ev hanımı Türkan Türkmen Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tekin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini televizyondan takip ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, eşi Ramazan Tekin ile Esenler'deki Atışalanı Karakolunun önüne gitti. Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, toplanan grupla Atatürk Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Tekin, havalimanı bağlantı yolunda darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak ağır yaralandı.Kaldırıldığı hastanede şehit olan Tekin’in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer bir ev hanımı Ayşe Aykaç da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hayatını kaybetti. Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra namazını kılıp, eşiyle birlikte köprüye doğru yola çıktı.

Köprüye gitmeden önce ailesiyle helalleşen 4 çocuk annesi Aykaç, Altunizade'ye gelince eşiyle araçtan indi. Aykaç, eşiyle köprüye doğru yürürken açılan ateş sonucu şehit edildi. Aykaç'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir muhasebe şirketinde çalışan 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt ise 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde FETÖ mensubu askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye ilişkin açıklamasının ardından sokağa çıkarak köprüye giden Yeşilyurt, darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele etti. Bu sırada açılan ateş sonucu şehit olan Yeşilyurt’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, İSİMLERİ

•Cemal ABUATUYE / Fas vatandaşı

• Dursun ACAR / Yusufeli / 1972 / Polis

• Mesut ACU / Ankara / 1960 / Ayakkabı imalatçısı

• Ömercan AÇIKGÖZ / Sinop / 1985 / Öğrenci

• Yasin Naci AĞAROĞLU / Seyhan / 1994 / Serbest meslek

• Murat AKDEMİR / Üsküdar / 1989 / Serbest meslek

• Suat AKINCI / Sarıkaya / 1984 / Tesisatçı

• Tevhit AKKAN / Horasan / 1956 / Seyyar satıcı

• Muhammet AKSU / Alaçam / 1977 / Aşçı

• Timur AKTEMUR / Selim / 1979 / Döşemeci

• Meriç ALEMDAR / Gaziantep / 1972 / Polis

• Salih ALIŞKAN / Vakfıkebir / 1968 / İşçi

• Ali ALITKAN / Sungurlu / 1984 / İmam

• Murat ALKAN / Şereflikoçhisar / 1974 / Polis

• Münür ALKAN / Tekirdağ / 1975 / Polis

• Suat ALOĞLU / Siverek / 1977 / Serbest meslek

• Akif ALTAY / Burdur / 1963 / Polis

• Hasan ALTIN / Yozgat / 1955 / Emekli

• Muhammet AMBAR / Çayeli / 1977 / Serbest meslek

• Ali ANAR / Ankara / 1981 / Muhtar

• Yalçın ARAN / Niğde / 1980 / Kepçe operatörü

• Haki ARAS / Göle / 1969 / Serbest meslek

• Mucip ARIGAN / Ankara / 1983 / Serbest meslek

• Metin ARSLAN / Karabük / 1972 / Serbest meslek

• Osman ARSLAN / Bayat / 1963 / İşçi emeklisi

• Mustafa ASLAN / Yozgat / 1969 / Polis

• İbrahim ATEŞ / Ankara / 1986 / Mobilyacı

• Mustafa AVCU / Çorum / 1994 / Öğrenci

• Mahir AYABAK / Bahçelievler / 1999 / Garson

• Onur Ensar AYANOĞLU / Fatih / 1989 / Vinç operatörü

• Bülent AYDIN / Iğdır / 1969 / Asker

• Muzaffer AYDOĞDU / Ankara / 1980 / Serbest meslek

• Ayşe AYKAÇ / Cide / 1972 / Ev hanımı

• Vedat BARCEĞCİ / Gaziosmanpaşa / 1988 / Kuyumcu

• Fevzi BAŞARAN / Ankara / 1985 / Polis

• Şükrü BAYRAKÇI / Göztepe / 1985 / Serbest meslek

• Hikmet BAYSAL / Istanbul / 1993 / Serbest meslek

• Ufuk BAYSAN / Düzce / 1974 / Polis

• Velit BEKDAŞ / Mardin / 1986 / Polis

• Lokman BİÇİNCİ / Narman / 1991 / İşçi

• Zekeriya BİTMEZ / Malatya / 1959 / Emekli

• Fuat BOZKURT / Doğanşehir / 1985 / Serbest meslek

• Fırat BULUT / Ankara / 1986 / Polis

• Cüneyt BURSA / Ankara / 1979 / Polis

• Recep BÜYÜK / Kalkandere / 1978 / Esnaf

• Adil BÜYÜKCENGİZ / İstanbul / 1964 / Tüccar

• Vedat BÜYÜKÖZTAŞ / Ankara / 1980 / Mobilyacı

• Mustafa CAMBAZ / Gümülcine / 1963 / Foto muhabiri

• Çetin CAN / İstanbul / 1982 / Işıklandırma Şefi

• Ömer CANKATAR / İstanbul / 1983 / Stajyer Mali Müşavir

• Volkan CANÖZ / Ankara / 1987 / Serbest meslek

• Selim CANSIZ / Şiran / 1988 / Serbest meslek

• Burak CANTÜRK / Üsküdar / 1993 / Öğrenci

• Samet CANTÜRK / Kazan / 1996 / İşçi

• Mahmut COŞKUNSU / Üsküdar / 1973 / İş adamı

• Seyit Ahmet ÇAKIR / Gaziantep / 1990 / Polis

• Yusuf ÇELİK / Ankara / 1970 / Esnaf

• Yusuf ÇELİK / Aksaray / 1951 / Emekli İşçi

• Mehmet ÇETİN / Uşak / 1977 / Polis

• Ziya İlhan Çağdaş / Erzincan / 1985 / Astsubay

• Askeri ÇOBAN / Zeynalan / 1963 / Serbest meslek

• Ümit ÇOBAN / Amasya / 1975 / Yüzme Antrenörü

• Aydın ÇOPUR / Ankara / 1989 / Endüstri Mühendisi

• Cuma DAĞ / Elazığ / 1977 / Mühendis

• Fatih DALGIÇ / Eskişehir / 1990 / Serbest meslek

• Cemal DEMİR / Terme / 1949 / Esnaf

• Şeyhmus DEMİR / Mardin / 1988 / Kurye

• Muhammet Fazlı DEMİR / Sadık / 1975 / Emlakçı

• Faruk DEMİR / Elazığ / 1965 / Polis

• Mehmet DEMİR / Gaziantep / 1985 / Polis

• Murat DEMİRCİ / İstanbul / 1977 / İşçi

• Sümer DENİZ / Sivas / 1974 / Esnaf

• Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU / Ankara / 1966 / Serbest meslek

• Erdem DİKER / Niksar / 1986 / Serbest meslek

• Mustafa DİREKLİ / Şanlıurfa / 1996 / Öğrenci

• Şirin DİRİL / Sason / 1983 / Şoför

• Kübra DOĞANAY / Kayseri / 1993 / Polis

• Erhan DURAL / Pazar / 1983 / Teknisyen

• Sener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

• Erhan DÜNDAR / Istanbul / 1995 / Serbest meslek

• Şener DURSUN / Ankara / 1968 / Serbest meslek

• Tolga ECEBALIN / Fatih / 1989 / Tezgahtar

• Barış EFE / İstanbul / 1979 / İşçi

• Nedip Cengiz EKER / Elazığ / 1975 / Polis

• Medet EKİZCELİ / Çankırı / 1981 / Sendika temsilcisi

• Kemal EKŞİ / Üsküdar / 1992 / Serbest meslek

• Yusuf ELİTAŞ / Ankara / 1979 / Öğretmen

• Murat ELLİK / İzmir / 1991 / Polis

• Erkan ER / Orta / 1972 / Usta

• Yılmaz ERCAN / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

• Batuhan ERGİN / Bahçelievler / 1995 / Serbest meslek

• Niyazi ERGÜVEN / Türkoğlu / 1990 / Polis

• Münir Murat ERTEKİN / Sivas / 1969 / Polis

• Sait ERTÜRK / Ankara / 1969 / Asker

• Gökhan ESEN / İstanbul / 1980 / İşçi

• Mahmut ESIT / Mardin / 1973 / Serbest meslek

• Osman EVSAHİBİOĞLU / Taşkent / 1987 / Mobilyacı

• Yunus Emre EZER / Ilgaz / 1978 / Reklamcı

• Özgür GENÇER / Ankara / 1985 / Esnaf

• Tahsin GEREKLİ / Baskil / 1977 / Tekstilci

• Hüseyin GORAL / Elazığ / 1990 / Polis

• Serdar GÖKBAYRAK / Denizli / 1971 / Polis

• Serkan GÖKER / Akdağmadeni / 1977 / Eski özel harekat polisi

• Orhun GÖYTAN / Kadıköy / 1980 / Turizmci

• Mehmet GÜDER / Artova / 1965 / Özel sektör çalışanı

• Ümit GÜDER / Ankara / 1953 / Serbest meslek

• Gülşah GÜLER / Hatay / 1992 / Polis

• Hasan GÜLHAN / Samsun / 1970 / Polis

• Halit GÜLSER / Diyarbakır / 1987 / Polis

• Hakan GÜLŞEN / Ankara / 1973 / Güvenlik amiri

• Mehmet GÜLŞEN / Ankara / 1955 / Esnaf

• Lütfi GÜLŞEN / Ankara / 1953 / Emekli

• Recep GÜNDÜZ / Tercan / 1989 / İşçi

• Emin GÜNER / Ankara / 1969 / Esnaf

• Sevda GÜNGÖR / Adana / 1989 / Polis

• Hüseyin GÜNTEKİN / Kemah / 1973 / Kasap

• Fazıl GÜRS / Ankara / 1980 / Matbaacı

• Yıldız GÜRSOY / Sarıkaya / 1974 / Çaycı

• Önder GÜZEL / Aksaray / 1970 / Polis

• Ömer HALİSDEMİR / Çukurkuyu / 1974 / Asker

• Halil HAMURYEN / Van / 1977 / Polis

• Uhud Kadir IŞIK / Yenimahalle / 1998 / Öğrenci

• Halil IŞILAR / Yenimahalle / 1994 / Elektrikçi

• Celalettin İBİŞ / Yozgat / 1963 / İşçi

• Battal İLGÜN / Ankara / 1981 / Serbest meslek

• Erol İNCE / Yusufeli / 1968 / Polis

• Murat İNCİ / Kangal / 1974 / Mobilyacı

• Ömer İPEK / Yozgat / 1982 / Reklamcı

• Hüseyin KALKAN / Ankara / 1971 / Polis

• Fatih KALU / Aksaray / 1995 / Öğrenci

• Halil KANTARCI / İstanbul / 1979 / Esnaf

• Akif KAPAKLI / Sungurlu / 1954 / Serbest meslek

• Sedat KAPLAN / Trabzon / 1985 / Serbest meslek

• Resul KAPTANCI / Haymana / 1983 / İşçi

• Ahmet KARA / İskenderun / 1992 / Serbest meslek

• Mehmet KARAASLAN / Bismil / 1976 / Serbest meslek

• Mehmet KARACATİLKİ / Osmaniye / 1984 / Polis

• Davut KARAÇAM / Ankara / 1964 / İşçi emeklisi

• Sultan Selim KARAKOÇ / Güneyce / 1974 / Serbest meslek

• Bülent KARALI / Seydişehir / 1977 / Serbest meslek

• Mustafa KARASAKAL / Çorum / 1998 / Öğrenci

• Köksal KARMİL / Trabzon / 1966 / Serbest meslek

• Ali KARSLI / Çorum / 1971 / Memur

• Köksal KAŞALTI / Ankara / 1979 / Polis

• Vahit KAŞÇIOĞLU / Hınıs / 1974 / Kaynakçı

• Hasan KAYA / Koyulhisar / 1969 / İşçi

• Feramil Ferhat KAYA / Ankara / 1988 / Polis

• Ismail KAYIK / Istanbul/ 1961 / Emekli

• Mustafa KAYMAKÇI / Tosya / 1979 / Güvenlik görevlisi

• Alper KAYMAKÇI / Ankara / 1986 / Ustabaşı

• İsmail KEFAL / Tirebolu / 1984 / Garson

• Ayhan KELEŞ / Kaman / 1964 / Mobilyacı

• Mehmet Ali KILIÇ / Fatih / 1994 / Öğrenci

• Onur KILIÇ / Eyüp / 1993 / Taksici

• Mutlucan KILIÇ / Bala / 1998 / Garson

• Muhammet Oğuz KILINÇ / Samsun / 1990 / Polis

• Hüseyin KISA / Zile / 1987 / Tornacı

• Muhsin KİREMİTÇİ / Konya / 1988 / Polis

• Ahmet KOCABAY / Pütürge / 1985 / İşçi

• Mehmet KOCAKAYA / Çorum / 1994 / Güvenlik görevlisi

• Murat KOCATÜRK / İstanbul / 1981 / Ayakkabı ustası

• Ferhat KOÇ / Altındağ / 1987 / Polis

• Mustafa KOÇAK / Yozgat / 1982 / İşçi

• Ramazan KONUŞ / Bor / 1967 / Veteriner Hekim

• Zafer KOYUNCU / Pazaryeri / 1971 / Polis

• Yakup KOZAN / Ankara / 1974 / Serbest meslek

• Aytekin KURU / Adana / 1973 / Polis

• Ali İhsan LEZGİ / Orhaniye / 1963 / Memur

• Jouad MERROUNE / Fas vatandaşı

• Murat MERTEL / İstanbul / 1976 / İşçi

• Ramazan MEŞE / Istanbul / 1991 / Marangoz

• Halit Yaşar MİNE / Seyhan / 1988 / Asker

• Murat NAİBOĞLU / Üsküdar / 1977 / Serbest meslek

• Eyyüp OĞUZ / Elazığ / 1971 / Polis

• Lokman OKTAY / Kelkit / 1964 / Elektrikçi

• Abdullah Tayyip OLÇOK / Fatih / 1999 / Öğrenci

• Erol OLÇOK / Çorum / 1962 / Reklamcı

• Mehmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

• Ahmet ORUÇ / Yüreğir / 1990 / Polis

• Serhat ÖNDER / Almanya / 1975 / Serbest meslek

• Burhan ÖNER / Gürpınar / 1974 / Serbest meslek

• Ozan ÖZEN / Bolu / 1993 / Polis

• Özkan ÖZENDİ / Yeşilyurt / 1961 / Emekli memur

• İzzet ÖZKAN / Çankaya / 1983 / Kuaför

• Ahmet ÖZSOY / Amasya / 1967 / Türksat bina tesisleri direktörü

• Özcan ÖZSOY / Haymana / 1986 / Kozmetikçi

• Fikret Metin ÖZTÜRK / Rize / 1965 / Polis

• Erkan PALA / İstanbul / 1964 / Emekli

• Rüstem Resul PERÇİN / Yenimahalle / 1998 / İşçi

• Volkan PİLAVCI / Kırıkkale / 1980 / Şoför

• Cengiz POLAT / Sarıkaya / 1973 / Elektrikçi

• Emrah SAĞAZ / Çamoluk / 1989 / Serbest meslek

• Zeynep SAĞIR / Adıyaman / 1979 / Polis

• Şenol SAĞMAN / İstanbul / 1973 / Serbest meslek

• Mehmet Akif SANCAR / Ankara / 1971 / Polis

• Emrah SAPA / Korgan / 1987 / Kaynakçı

• Ramazan SARIKAYA / Malatya / 1963 / Serbest meslek

• Fatih SATIR / Sarıyer / 1988 / Serbest meslek

• Necati SAYIN / Yusufeli / 1954 / İnşaat mühendisi

• Mustafa SERİN / Balıkesir / 1969 / Polis

• Mete SERTBAŞ / Refahiye / 1967 / Muhtar

• Akın SERTÇELİK / İstanbul / 1975 / Serbest meslek

• Demet SEZEN / Ankara / 1985 / Polis

• Kader SİVRİ / Rize / 1974 / Şoför

• Mustafa SOLAK / Alaca / 1973 / Dekorasyoncu

• Turgut SOLAK / Balıkesir / 1979 / Polis

• Yakup SÜRÜCÜ / Erzurum / 1987 / Polis

• Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU / Şanlıurfa / 1967 / Tamirci

• Mehmet ŞENGÜL / Ankara / 1986 / Makine mühendisi

• Şuayip ŞEREFOĞLU / Rize / 1974 / Esnaf

• Ömer TAKDEMİR / Kazan / 1996 / İşçi

• Mustafa TECİMEN / Yayladağı / 1965 / Polis

• Türkmen TEKİN / Pütürge / 1964 / Satış temsilcisi

• Engin TİLBEÇ / Malatya / 2001 / Ögrenci

• Varol TOSUN / Niğde / 1972 / Polis

• Kemal TOSUN / Niğde / 1967 / Polis

• Yunus UĞUR / Seyhan / 1990 / Polis

• Samet USLU / Kadıköy / 1990 / Muhasebeci

• Hurşut UZEL / Kırıkhan / 1972 / Polis

• Mehmet Şevket UZUN / Elazığ / 1985 / Polis

• Hakan ÜNVER / Niğde / 1979 / Eczane teknisyeni

• İlhan VARANK / Of / 1971 / Akademisyen

• Ali Mehmet VUREL / Yozgat / 1974 / İşçi

• Mesut YAĞAN / Ankara / 1984 / Şoför

• Muhammet YALÇIN / Karaman / 1994 / Serbest meslek

• Mustafa YAMAN / Bartın / 1985 / İmam

• Oğuzhan YAŞAR / Erzurum / 1993 / Satış elemanı

• Seher YAŞAR / Ankara / 1992 / Polis

• Fahrettin YAVUZ / Of / 1980 / Serbest meslek

• Birol YAVUZ / Tokat / 1975 / Polis

• Alpaslan YAZICI / Bala / 1971 / Polis

• Beytullah YEŞİLAY / Saraykent / 1984 / İşçi

• Sevgi YEŞİLYURT / Alaçam / 1965 / Serbest meslek

• Halil İbrahim YILDIRIM / Bozova / 2001 / İşçi

• Gökhan YILDIRIM / Kırşehir / 1982 / Perdeci

• Muharrem Kerem YILDIZ / Beyoğlu / 1987/ Satış Temsilcisi

• İhsan YILDIZ / İstanbul / 1975 / Kaynakçı

• Mehmet YILMAZ / Haseki / 1971 / Grafiker

• Osman YILMAZ / Üsküdar / 1970 / Serbest meslek

• İbrahim YILMAZ / Akdağmadeni / 1991 / Sözleşmeli imam

• Hasan YILMAZ / Bektaş / 1972 / İşçi

• Yasin YILMAZ / Yozgat / 1981 / Serbest meslek

• Erkan YİĞİT / Tokat / 1981 / Esnaf

• Cennet YİĞİT / Antalya / 1993 / Polis

• Ümit YOLCU / Urfa / 1996 / Serbest meslek

• Hakan YORULMAZ / Kırıkkale / 1988 / Polis

• Ferdi YURDUSEVEN / Samsun / 1988 / Kurye

• Bülent YURTSEVEN / Iğdır / 1968 / Polis

• Yasin Bahadır YÜCE / Ankara / 1984 / Polis

• Edip ZENGİN / Erzurum / 1971 / Polis