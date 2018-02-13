15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu! İşte sebebi...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir şahsın aracıyla trafiği kesmesi nedeniyle ulaşım Anadolu Yakası yönüne bir süre durdu. Şahsın gözaltına alınmasının ardından köprüde trafik normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu! İşte sebebi...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akşam saat 18.50 sıralarında Metin Yılmaz isimli Güneydoğu gazisi iki şeridi kapatacak şekilde aracını park etti. Elinde silah olan Yılmaz, aracının üzerine Güneydoğu gazisi olduğu ve dolandırıldığına ilişkin bilgileri içeren bir pankart astı. Havaya ateş açan şahsın eylemi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, köprü trafiği bir süre Anadolu yakası istikametine tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından Yılmaz, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu. Eylemi gerçekleştiren şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, köprü yeniden trafiğe açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu! İşte sebebi...

Olay, saat 18.50 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinde köprü üzerine gelen Metin Yılmaz, aracını iki şeridi kapatacak şekilde park etti. Aracına, Güneydoğu gazisi olduğunu ve dolandırıldığını ileri süren yazıların olduğu pankart asan Metin Yılmaz, havaya ateş etmeye başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu! İşte sebebi...

Bildirilmesi üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eylem nedeniyle Ankara istikametinde trafiği kapattı. Özel harekat polisleri, eylem yapan Metin Yılmaz'ın çevresinde önlem aldı. Bu sırada müzakereci polisler Metin Yılmaz ile konuşarak, onu ikna etti. Yılmaz müzakereci polislere elindeki tabancayı verdikten sonra teslim oldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durdu! İşte sebebi...

Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan Metin Yılmaz, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Köprünün trafiğe açılmasıyla duran trafik normale döndü. Üzerindeki pankart sökülen araç, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne çekildi.

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