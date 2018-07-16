15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tarihi anlar

15 Temmuz'un ikinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi tarafından köprüye doğru yürüdü. Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçti. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.