15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar gelmeye başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu. Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde muhteşem tören

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

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