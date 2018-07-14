15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan araç yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir araçta yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken, köprü tek taraflı trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler bir süre durdu. Trafik normale döndü. Araç iş makinesiyle köprüden kaldırıldı.

Alev alan araç yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. İlk bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

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