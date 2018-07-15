15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev program

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen program 21.00 sıralarında başladı.

Programın açılışında Kur'an-ı Kerim ve şehitlerin adları okundu. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖREN ALANINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın buradaki duasının ardından Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kurulan sahnede vatandaşlara seslendi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı. Bugün sabahtan itibaren hamdolsun 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

"BU MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUM."

16-17 yaşındaki daha gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsü yaşarken ülkemizi kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. Tarihimizde yaşanan her zaferin ardından fedakarlık vardır.

Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923 şafağı anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü.

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

"DARBE DÖNEMİNİ BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK"

Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos’ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Ülke hudutları içinde tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı mücadele yürüttük. Artık yönetim sistemimizi değiştirdik. Yeni yönetim sistemiyle Türkiye’nin sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bu tarihi değişim ile Türk demokrasisine çağ atlattık. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık inşallah darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık.

15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız.

"PENSİLVANYA'DAKİ MELUNUN BÜYÜTTÜĞÜ AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK"

15 Temmuz asla unutulamayacak. O bizim için tarihe bir kayıttır.

15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız.

Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikle hafızamızdan asla silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun gayet iyi farkındayız.

İlişkilerimizi belirlerken darbeye tavrı da dikkate aldık.

İşte Azerbaycan’dan geldi. Ukrayna’dan iki tane geldi. Geliyorlar gelecekler.

Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline..

Örgütün yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik.

Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE’Yİ YOLUNDAN ALIKOYACAK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

(Vatandaşların ‘idam’ tezahüratı üzerine) Bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakamayız.

Bu çevrede tanklara alkış tutanları da tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy’de tankların arasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidenleri unutmuyoruz unutmayacağız.

15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi: Bu millet asil, cesur kahraman bir millettir.

Bu millet hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir.

Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur."

PROGRAM SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIYLA BAŞLADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu. Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti. Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan çıkışının öncesinde sevgi gösterilerinde bulunmak üzere beklemeyi sürdürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başladı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN