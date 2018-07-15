15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başlıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar gelmeye başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar gelmeye başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geliyor. Bazı vatandaşlar da gruplar halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar Altunizade'den köprü istikametine doğru ilerliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi tarafından köprüye doğru yürüyor. Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçiyor. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başlıyor

Köprünün Altunizade tarafında yer alan arama noktalarından geçen vatandaşlar ise tören alanına girmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise koşarak alana ilerledi. Engelli bir kadın da tekerlekli sandalyeyle tören alanına gelenler arasındaydı. Alanda bir grup genç 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart taşıyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başlıyor

Türk Telekom ve Turkcell de alanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor. Kısıklı'ya çıkan yollar üzerinde de polis güvenlik noktaları oluşturdu. Kısıklı Meydanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na gelen vatandaşlar da çimlerde oturarak bekliyor. Kurulan stantlardan da vatandaşlara yemek ikramında bulunuluyor. Vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgede de toplanmaya başladı.

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