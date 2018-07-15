15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek tören öncesinde Ümraniye, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe civarından vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak ya da yaya şekilde saat 14.00'te trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki alana doğru geliyor. Bazı vatandaşlar da gruplar halinde ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar Altunizade'den köprü istikametine doğru ilerliyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan vatandaşlar ise Beylerbeyi tarafından köprüye doğru yürüyor. Beşiktaş İskelesi'nden de vatandaşlar vapurla Üsküdar'a, oradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçiyor. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.