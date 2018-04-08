15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

15 Temmuz’un ilk şehidi Bülent Aydın’ın kalplerimize kazınan ismi Afganistan’da dualar ile yaşatılacak.

15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki temasları sonrası Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Şehit Bülent Aydın Camisi'nin açılış törenine katıldı.

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15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nda NATO’ya bağlı 28 farklı ülkeden 4.500 askerin
bulunduğu ve yönetimini Türk subayların üstlendiği üste Müslümanların ibadet edebileceği bir cami bulunmuyordu. Karargâh yerleşkesinde ibadethane olarak sadece kilise bulunmaktaydı. TİKA, 750 Mehmetçiğin, 900’ün üzerinde Afganistanlı askerin ve diğer ülkeler adına görev yapan
Müslüman askerlerin de dini vecibelerini yerine getirebilmesi için cami inşa etti.

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15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı açılış töreninde Binali Yıldırım, yetkililerden cami hakkında bilgi aldı.

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15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

Öte yandın TİKA tarafından yaptırılan camiye 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın'ın ismi verildi. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın koruması olan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı saat 21.30 civarında Genelkurmay Karargâhı’nda silahlı darbeci askerlerle çatışmaya girdi ve 15 Temmuz’un ilk şehidi oldu.  

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