15 Temmuz Şehidi Bülent Aydın’ın ismi Afganistan’da yaşatılacak

Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nda NATO’ya bağlı 28 farklı ülkeden 4.500 askerin

bulunduğu ve yönetimini Türk subayların üstlendiği üste Müslümanların ibadet edebileceği bir cami bulunmuyordu. Karargâh yerleşkesinde ibadethane olarak sadece kilise bulunmaktaydı. TİKA, 750 Mehmetçiğin, 900’ün üzerinde Afganistanlı askerin ve diğer ülkeler adına görev yapan

Müslüman askerlerin de dini vecibelerini yerine getirebilmesi için cami inşa etti.