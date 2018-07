15 Temmuz resmi tatil mi oldu 2018 15 Temmuz hangi gün?

15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar 15 temmuz günü idari izinli mi sayılacak ve 15 temmuz hangi güne denk geliyor araştırmaları özellikle çalışan kesimin aklında. 2017 yılından itibaren resmi tatil günlerine eklenen 15 temmuz bu sene yani 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Yani çalışanlar, memurlar zaten o gün haftasonu izninde olacak. 2019 yılında ise 5 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü pazartesi gününe denk gelecek ve çalışanlar 3 günlük bir tatil yapacak.

RESMİ TATİL İLAN EDİLİDİ: 2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.

2019 yılında ise 5 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü pazartesi gününe denk gelecek ve çalışanlar 3 günlük bir tatil yapacak.

15 TEMMUZ MESAJLARI

*Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını yad ediyoruz. *Vatanımız için şehit olmuş kahramanlarımıza ve gazilerimize milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez...* Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da! *En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir. *Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

*"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…" *15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarız. *Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun. *Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

*Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz *Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde. *Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var. *15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

*15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA! *Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

15 TEMMUZ ŞİİRLERİ...

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

VATAN YAHUT VATAN

Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği

Bir ağıt ki şehit anasından

İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

Varsın gelsin zalimin tankı

Mazlumun ahı var üstünde

Bir de ezilmez ahlakı

Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

Yurdunda kalleş dolu,

Ceddin, deden bu günü görseydi,

alnından öper seni, neslim derdi

Semda nur, duada ezan

ne düşman kalır ne de şeytan

sen bir dua et hele

işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman



15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

Tuncay Amasyalı

MİLLETE BAKIN HELE!

Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi

Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!

İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.

Cihat emrini alan millete bakın hele!

Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,

Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!

Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,

Aslan misali dalan millete bakın hele!

Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.

Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.

Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;

Öz benliğini bulan millete bakın hele!

Aksakallı emretti; ölüme selam durdu

Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.

İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…

Cennette karar kılan millete bakın hele!

Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.

Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.

Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.

Gülerek şehit olan millete bakın hele!

F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;

Semalara yükseldi kör edici dumanı.

Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.

Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!

Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,

Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,

Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,

Koşup meydana dolan millete bakın hele!

Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,

Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.

“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları

Semalardan duyulan millete bakın hele!

Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,

Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.

Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola

Allah için koyulan millete bakın hele!

Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,

İşgal heveslerini kahramanca göçerten,

Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,

Haine korku salan millete bakın hele!

Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!

Mücella Pakdemir

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Çok ,çok erken okundu selan

Daha tankların önüne geçmeden

Ve sen öldüğünü bilmeden...

Alt yazılı bir gecenin

Destanıydı ölümün sessizliğine

Koşan gözlerin

Kefenim olur belki

Diyerek giydiğin beyaz gömleğin

Kandan düğmeleri

Ne olur susma dedim sustun

Bana anlatmayacak mısın cenneti ?

İhtilal mi darbe mi

Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?

Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti

İçin yanarken içtiğin su gibi

Kana kana , doyasıya

Tadını anlat desem

Şahadetin tarifi olur mu ki ?

Çok ,çok erken okundu selan

Bin vurup , bir vurulmadan

Ve sen öldüğünü anlamadan...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

Bu millet liderinin sözünden dönmez.

Türkiyem haini asla affetmez.

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

Tanklara siper olan bedenler ile,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,

Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,

Kahraman milletim meydanda bekler,

Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

ÖMER HALİSDEMİR’E AĞIT

(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk

Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı

Sen yine sevdandan vazgeçme

Bilirsin sevda büyütür insanı.

Hayallerinden vazgeçme çocuk

Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken

Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan

Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay

Ve yanında saf tutan nice Alperen .

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin

Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin

Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,

Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri

O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk

Her devirde doğan güne kargış okuyup,

Gönülleri bulandıran bir meczup.

Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit

Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk

Sen uyanık kal, sen hatırla

Ardından iki yüz kırk şehit

Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.

Sizler uyumadınız ve bizler uyandık

Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk

Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı

Bir ulu çınara dönüşüverirsin

Delice kavrar köklerin toprağı

Ne esen bora koparır,

Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

Bak medh ü senalar okunuyor çocuk

Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,

Sancağı Ebu Turab tutuyor

En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk

Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına

O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.

Ölümsüzlük gelip ilişir yakana

Türk milleti saf saf olur ardında

En körpe yürekler emrini bekler

Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

Ne de boz bulanık akan nehirler…



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk’ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 Temmuz Selam Olsun

SELAM OLSUN

Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara

Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara

Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara

Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara

Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara

Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara

Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara

Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara

Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara

Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara

Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara

Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara

Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara

Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara

Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara

Cuma YAT

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,

Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,

Yürüdük tankların tam üzerine,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”

Cesaret devini göğsüne takın,

Şu koşan nineye, dedeye bakın,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,

İnsanlar sokağa aktılar sellerce,

Türküler söylenir kalır yıllarca,

Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,

Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,

Millet bir oldukça yok telaşa,

Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.