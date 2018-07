15 Temmuz resimli mesajları en etkileyici kısa 15 Temmuz sözleri

Ülke olarak en özel ve en anlamlı günlerimizden biri olan 15 Temmuz günü için eşinize dostunuza atacağınız en güzel 15 temmuz resimli mesajları ve kısa uzun 15 temmuz sözleri haberimizde.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde, Türk bayraklarıyla cadde ve sokaklara çıkıp meydanları doldurarak darbecilere karşı koyan vatandaşlar, bu yıl da ülke genelinde 15 Temmuz şehitlerini anacak.

İşte 15 Temmuz şehitlerini anmak için paylaşılabilecek 15 Temmuz sözleri ve mesajları...

15 TEMMUZ SÖZLERİ VE MESAJLARI

*Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

*Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

*Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

*Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

*Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

*Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz

*Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

*Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

*15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

*15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

*"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

*Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 *Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

*Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

*Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

*Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

*Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

*Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

*VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz.

*Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

*Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

*Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

*Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez