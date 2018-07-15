15 Temmuz Müzesi ilk kez böyle görüntülendi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan “15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi.

DARBECİLERİN EZDİĞİ ARAÇLAR DA BULUNUYOR: Müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alıyor. Müzede hain darbecilerin tanklarla ezdikleri araçlar, araçların enkazları ve o geceyi anlatan fotoğraflar bulunuyor.

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