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15 temmuz internet bedava mı olacak Turkcell-Turk Telekom internet kampanyası

15 temmuz internet bedava mı olacak Turkcell-Turk Telekom internet kampanyası

15 temmuz internet bedava mı olacak, 15 temmuz bedava internet nasıl olacaki kimlere 15 temmuzda bedava internet kullanabilecek araştırmaları bugün binlerce kişi tarafından yapılıyor. 15 Temmuz direnişinin 2. yılında GSM operatörleri bedava internet kampanyası yaptı. İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 11:35 - Güncelleme: 15-07-2018 11:00

15 temmuz internet hediyesi kimlere var, bugün yani 15 temmuz pazar günü internet gün boyu bedava mı olacak sorusu vatandaşların kafasını karıştırdı. GSM operatörlerinin televizyonlarda dönen reklamları vatandaşı meraklandırdı ve binlerce kişi internetten 15 temmuz internet hediyesi haberinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki bugün internet bedava mı, hangi operatörlere 15 temmuzda internet bedava. İşte yanıtı..

15 Temmuz'da internet hizmetinin hediye paketler ile destekleneceği ve erişimin bedava olacağı konuşuluyordu. Bu gelişmenin üzerine 15 Temmuz'da internet bedava mı olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasında yerini aldı. Peki 15 Temmuz akşamı internet bedava olacak mı? İşte ilk gelen detaylar...

Gelen ilk haberlere göre Türk Telekom'dan internet paketi, evde ve cepte internet kullanan müşterileri için ücretsiz olacak.

Türk Telekom'un kampanyası şu şekilde olacak;

Tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika şebeke içi sınırsız konuşma

1 GB bedava internet- 5000 SMS

Ev ve iş telefonlarında gün boyunca şehir içi şehirler arası dakika sınırı olmadan arayabiliyor,

Ankesörlü telefonlar --> telefon ve kredi kartı arama -> ev ve iş yerini arıyorsan bedava. GSM aranıyorsa görüşmenin ilk iki dakikası ücretsiz olacak.

Ayrıca wifi noktalarında internet iki gün ücretsiz...

15 temmuzda evde internet kullanımlarında AKN-AKK (adil kullanım noktası/kotası) dahil edilmeyecek;

TÜRK TELEKOM'DAN MÜŞTERİLERİNE GELEN MESAJ ŞU ŞEKİLDE;

Değerli müşterimiz, 15 Temmuz günü 00:00 - 23:59 saatleri arasında evde internetinizden yaptığınız kullanımlar Turk Telekom'dan hediye olup adil kullanım kotanız etkilenmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

Turkcell ise Türkiye genelinde WiFi noktalarında interneti gün boyunca ücretsiz sunacak.

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