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15 Temmuz için 'Yerim destanınızı demişti' işte cezası

15 Temmuz için 'Yerim destanınızı demişti' işte cezası

İzmit'te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak, 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan Yeliz Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz Koray'ın cezası ertelendi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:06 - Güncelleme: 05-04-2018 15:06

İzmit'te, daha önce yerel bir derginin ve internet sitesinin yazı işleri müdürlüğünü yapan Yeliz Koray'ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı geçen yıl Temmuz ayında internet sitesinde yayımlandı. Yeliz Koray'ın köşe yazısı birçok internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanırken, beğenilerin yanı sıra tepkiler de gördü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Yeliz Koray, adliyeye sevk edildi. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan hakkında dava açılan Yeliz Koray, bugün Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Yeliz Koray'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Koray'ın cezası, sabıkasının olmaması nedeniyle ertelendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 15:37 Yazının içeriğini bilmeden yorum yapılmaz. Fakat bazıları idam sehpasına oturtmuş.

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