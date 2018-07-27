15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ait yeni görüntüler

Görüntülerde, Nakkaştepe’de darbeci bazı komutanların aileleriyle birlikte yemek yedikleri dikkati çekerken, Çengelköy'deki Yakamoz Restorant’ta vatandaşların çocuklarıyla yemek yerken, darbeci askerlerin içeri girdiği, restoranı boşalttıkları, bu sırada vatandaşların panik halinde dışarı çıktıkları görülüyor.

Kuleli Asker Lisesi’nden askerlerin tam teçhizatlı olarak sıra halinde dizildikleri, tek sıra halinde çıkış yaptıkları, yol kenarında yürüdükleri ve Kuleli Mustafa Kaymakpaşa Cami İmamı Osman Nuri Keskin’in darbeci askerler tarafından götürüldüğü kameralara yansıdı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden eski Astsubay Mahbub Ulusoy ile aynı görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia eden Yüzbaşı Mahmut Dağüstü’nün birlikte yol kenarında bulunan çöp konteynerinin arkasında saklanarak ateş ettikleri ve polisle çatıştıkları anlara ait anlar da duruşmada izletildi.

Yüzlerce vatandaşın darbeci askerleri engellemek için Çengelköy’deki bir akaryakıt istasyonunda toplandıkları, bu sırada o bölgeye gelen bir kısım sanık askerlerin ateş açması ve vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılma anları da görüntülerde yer alıyor.

Tutuklu sanık Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın yanında bulunan sanık bir polis memuru ile beraber Çengelköy Polis Merkezi önünde bulunduğu, bu sırada kelepçelenmiş halde onlarca vatandaşın derdest edildiği anlar kameralara yansırken, Çıkrıkçı’nın polis merkezi önünde bir elinde silahla telefonla konuşma anı dikkati çekti.

Kayıtlarda, Çengelköy Caddesi’nde toplanan vatandaşların arasından bir kişinin vurulduğu anlarla sonrasında, yaralanan kişiye vatandaşların yardım etme anı görülüyor.

Yoldan geçen bir aracın darbeci bir asker tarafından durdurulduğu, yanlarında çocuğu olan bir ailenin araçtan indirildiği görüntülerde, aynı caddede darbeci askerlerin bir işyeri önünde saklanarak, hedef gözeterek ateş ettikleri kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde, bir kısım sanık askerlerin yol kesip, silah doğrultarak sivil araçları durdurdukları, trafiği kontrol altına almaya çalıştıkları görülürken, başka bir karede ise sanık er ve uzman askerlerin silahlı bir vaziyette Çengelköy civarında görüntüleri kemaralara yansıyor

Duruşmada söz alan birçok sanık ise görüntülerdeki kişilerin kendisi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 31 Temmuz'a erteledi.

  • Güncel 27 Temmuz 2018 14:43
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 15:09 2 YIL GEÇMİŞ ARADAN. BÖYLE VİDEO NE DEMEK OLUYOR KUSURA BAKMAYIN YAAA

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